Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την παράδοση της Πατρών-Πύργου

Σε ανακοίνωσή της για την παράδοση των τελευταίων δέκα χιλιομέτρων της Πατρών - Πύργου, η ΔΕΕΠ Αχαΐας ΝΔ αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

"Σήμερα παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου Πατρών - Πύργου, ολοκληρώνοντας έναν δρόμο που οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας περίμεναν για δεκαετίες. Η παράδοση αυτού του τμήματος φέρνει ασφαλείς, γρήγορες και πιο άνετες μετακινήσεις, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την περιοχή και ενισχύοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Η κατασκευή του έργου προχώρησε με σταθερή πολιτική βούληση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι. Η κυβέρνηση επέδειξε συνέπεια και σχέδιο, διασφαλίζοντας ότι μεγάλα έργα υποδομής, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, μπορούν να ολοκληρωθούν και να έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει τον χρόνο μετακίνησης, ενισχύει την οδική ασφάλεια και ανοίγει νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία, για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα.

Η ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Δυτική Ελλάδα, προσφέροντας ασφαλή, σύγχρονη και αποτελεσματική σύνδεση για όλους τους πολίτες. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους εργάστηκαν με αφοσίωση και επαγγελματισμό για να καταστεί πραγματικότητα αυτή η υποδομή η οποία πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή".