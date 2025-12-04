Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Νέος σταθμός υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας- Στις 10 του Δεκέμβρη το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο

Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
Η συγκεκριμένη μετακίνηση θα αποτελέσει και την ανεπίσημη «πρεμιέρα» του σταθμού

Στις 10 Δεκεμβρίου, λένε οι πληροφορίες του thebest.gr ότι θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δρομολόγιο από τον νέο σταθμό λεωφορείων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Όθωνος Αμαλίας, στο σημείο των πρώην Μύλων Αγίου Γεωργίου.

Το πρώτο δρομολόγιο που θα εκκινήσει από τις νέες εγκαταστάσεις θα είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νυχτερινό προς Αθήνα, το οποίο έχει ώρα αναχώρησης 02:30. Η συγκεκριμένη μετακίνηση θα αποτελέσει και την ανεπίσημη «πρεμιέρα» του σταθμού, κάτι σαν πιλότο, σηματοδοτώντας όμως την έναρξη λειτουργίας του για το επιβατικό κοινό.

Ο σταθμός έχει ήδη ολοκληρωθεί τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με τις εργασίες διαμόρφωσης να έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η λειτουργική προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί, παραμένει άγνωστο πότε θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του έργου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας σχετικά με την ημερομηνία ή το πρόγραμμα της τελετής, ενώ εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει στο άμεσο μέλλον.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Υπεραστικό ΚΤΕΛ Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας Μύλοι Αγίου Γεωργίου Όθωνος Αμαλίας

