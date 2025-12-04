Το φάντασμα μιας διαφημιστικής πινακίδας με γυμνά καλώδια σε κοινή θέα, στον ΟΣΕ της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Μια διαφημιστική πινακίδα σε στάση του αστικού ΚΤΕΛ μπροστά από τον ΟΣΕ της Πάτρας προκαλεί πολλά ερωτήματα σε σχέση με την αισθητική και κυρίως την ασφάλεια.

Για τουλάχιστον μια δεκαετία η διαφημιστική αυτή φωτιζόμενη πινακίδα στέκει με γυμνά καλώδια και σπασμένες λάμπες φθορίου, εκτεθειμένες μπροστά από τον ΟΣΕ της Πάτρας. Πρόκειται για χώρο που προοριζόταν για διαφημιστική προβολή μπροστά από το σταθμό του προαστιακού της Πάτρας, όμως από τότε που βανδαλίστηκε έμεινε σε αυτή την κατάσταση και κανείς δεν έχει επέμβει για να επαναφέρει έστω την αισθητική στη στάση.

Αυτό που κανείς δεν γνωρίζει είναι αν τα καλώδια ηλεκτροδοτούνται κάτι που φαντάζει πολύ επικίνδυνο. Το πιο πιθανό είναι να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, ωστόσο αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γνωρίζει ο περαστικός από το κεντρικό σημείο της Πάτρας και επίσης όσοι αναμένουν το λεωφορείο στη στάση.