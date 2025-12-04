Αγροτικό «μέτωπο» σε όλη την Αχαΐα: Μπλόκα σε Κάτω Αχαΐα, Διάσελο και Κουρλαμπά

Οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας επανήλθαν δυναμικά στο δρόμο, προχωρώντας το βράδυ της Τετάρτης σε αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Η κινητοποίηση κράτησε αρκετή ώρα, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις πιέσεις τους και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για σήμερα.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι αγρότες του Ερυμάνθου, με τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο να συντονίζεται με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Για σήμερα, Πέμπτη, έχουν οριστεί δύο σημεία συγκέντρωσης, στο Διάσελο και στον Κουρλαμπά, στις 11 το πρωί. Η κινητοποίηση αναμένεται να κλιμακωθεί την Παρασκευή, όταν όλοι οι συμμετέχοντες θα παραταχθούν στο μπλόκο του Κουρλαμπά, όπου προγραμματίζεται η κορύφωση της παρουσίας και της πίεσης των αγροτών.

Στο ίδιο κλίμα, από αύριο μπαίνουν στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι παραγωγοί της Αιγιάλειας. Ο Αγροτικός Σύλλογος «Μπακόπουλος–Ντρινιάς» καλεί τα μέλη του και τους αγρότες της περιοχής σε συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στον κόμβο Σελινούντα. Η συμμετοχή τους θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου, πανελλαδικού μετώπου διαμαρτυρίας.

Με κοινό πανελλαδικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, απαιτούν:

* Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση, καθώς και της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε ήδη να έχει δοθεί.

* Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.

* Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά/KWh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και επιδότηση/κατάργηση ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

* Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και ασθένειες, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

* Σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή στη γεωργία και το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία, με επιδοτήσεις αποκλειστικά σε πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, και με πλήρη ακατασχετότητα.

* Υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής (άρδευση, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, αγροτική οδοποιία κ.ά.) σε κάθε περιοχή.

* Καμία μείωση των πόρων της ΚΑΠ για στρατιωτικές προετοιμασίες, όπως συζητείται.

* Άμεση απόσυρση όλων των κατηγοριών και σταμάτημα κάθε προσπάθειας τρομοκράτησης και ποινικοποίησης του αγώνα τους.

* Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος του 2025 για την κορινθιακή σταφίδα και για όλα τα προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν καταρρεύσει κάτω από το κόστος παραγωγής.

Τονίζουν επίσης δύο φλέγοντα ζητήματα:

* Ευλογιά στην κτηνοτροφία, με απαίτηση για εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, καθώς και στήριξη για τον καταρροϊκό πυρετό.

* Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα κλεμμένα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους, να μη μετακυλιστούν τα πρόστιμα σε αυτούς, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των εμπλεκόμενων.