Αργία 25ης Μαρτίου: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις αμοιβές

Η 25η Μαρτίου πέφτει φέτος ημέρα Τετάρτη και θεωρείται υποχρεωτική αργία από τον νόμο για τους εργαζόμενους.

Όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία, κατά την 25η Μαρτίου απαγορεύεται η λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων αλλά και η απασχόληση μισθωτών εργαζομένων. Αυτό δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Εάν οι εργαζόμενοι απασχοληθούν την ημέρα αυτή, τότε θα λάβουν ειδική αμοιβή. Ειδικότερα, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, σε αυτούς θα χορηγηθεί το κανονικό τους ημερομίσθιο αλλά και προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες που θα εργαστούν.

Εάν αμείβονται με μισθό:

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες δικαιούνται προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή για την αργία περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό,

Αν οι μισθωτοί απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, δικαιούνται να λάβουν το 1/25 καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Στο μεταξύ αν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται κάτι πέραν του μηνιαίου μισθού.