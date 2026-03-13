Κινητοποίηση στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή στον σταθμό

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού- Καλαβρύτων πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με φορείς και κατοίκους να οργανώνουν κινητοποίηση την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων Διακοπτού, θα γίνει στις 11.30 το πρωί στον σταθμό του Οδοντωτού, μπροστά από το μουσείο. Στόχος της κινητοποίησης είναι να εκφραστεί η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην απόφαση του ΟΣΕ για αναστολή λειτουργίας της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ενώ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν βουλευτές της Αχαΐας, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, καθώς και φορείς της περιοχής, προκειμένου να διατυπωθεί κοινό αίτημα για άμεση επανεξέταση της απόφασης. Παράλληλα, συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, με στόχο να ασκηθεί πίεση προς την πολιτεία για την επαναλειτουργία της γραμμής.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, οι οποίοι επισημαίνουν ότι ο Οδοντωτός αποτελεί βασικό τουριστικό πυλώνα για την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας και των Καλαβρύτων, αλλά και σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο της περιοχής.