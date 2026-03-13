Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία

Συνεχίζονται για 14η μέρα οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

18:25

Το Πεντάγωνο στέλνει επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο μετακινεί επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, για την αποστολή μιας αμφίβιας ομάδας μάχης μαζί με μια μονάδα πεζοναυτών. Μια τέτοια δύναμη αποτελείται συνήθως από αρκετά πολεμικά πλοία και περίπου 5.000 πεζοναύτες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Το πλοίο USS Tripoli, που είχε σταθμεύσει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που το συνοδεύουν, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους. Παράλληλα, πεζοναύτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Η κίνηση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι επιθέσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά παραλύσει την κυκλοφορία στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, διαταράσσοντας την παγκόσμια οικονομία και αυξάνοντας τις τιμές των καυσίμων.

17:51

Το Ιράν εξαπέλυσε κοινή επίθεση με τη Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από κοινού με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasmin.

Η ιρανική στρατιωτική πτέρυγα αναφέρει ότι το ναυτικό και η μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών του IRGC συμμετείχαν μαζί με την ένοπλη ομάδα του Λιβάνου, με την οποία είναι σύμμαχος.

Συναγερμοί για αεροπορικές επιθέσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ και σε τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή ζημιές από αυτό το τελευταίο κύμα επιθέσεων.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ζήτησε από τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο, αφού εντόπισε εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν.

«Πρέπει να εισέλθετε στις προστατευόμενες περιοχές μόλις λάβετε την προειδοποίηση και να παραμείνετε εκεί μέχρι νεωτέρας» ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

17:48

Πάνω από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου

17:23

Ευρωπαϊκές επαφές με την Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ

Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ιταλία, έχουν ξεκινήσει επαφές με την Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και να επανεκκινήσουν τις ενεργειακές αποστολές από τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιδιώκουν μια συμφωνία που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

FT



17:12

Τραμπ: Ο Πούτιν ίσως βοηθά «λίγο» το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να βοηθά «λίγο» το Ιράν. «Νομίζω ότι μπορεί να το βοηθά λίγο, ναι, υποθέτω. Και πιθανότατα πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «The Brian Kilmeade Show» του Fox News.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια για την άμυνα απέναντι σε drones, όταν ρωτήθηκε εάν η Ουκρανία παρέχει τέτοια υποστήριξη.



17:05



16:45



Ισραηλινός στρατός: Εντολή ενίσχυσης δυνάμεων στη Βόρεια Διοίκηση

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου έδωσε εντολή για ενίσχυση των στρατευμάτων στη Βόρεια Διοίκηση.



16:43



Τι ισχύει με την προσωρινή εξαίρεση των ΗΠΑ στις κυρώσεις για ρωσικό πετρέλαιο

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Vortexa, περίπου 7,3 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου βρίσκονται σε πλωτή αποθήκευση, ενώ άλλα 148,6 εκατομμύρια βαρέλια μεταφέρονται ήδη με δεξαμενόπλοια.

Η άδεια που εξέδωσε η Ουάσιγκτον επιτρέπει την παράδοση και πώληση ρωσικού αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων που φορτώθηκαν σε πλοία έως τις 12 Μαρτίου και ισχύει έως τις 11 Απριλίου.

Η απόφαση αντανακλά τις ανησυχίες του Λευκού Οίκου ότι η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μπορούσε να πλήξει επιχειρήσεις και καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η κίνηση ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στις 9 Μαρτίου, καθώς και επίσκεψη του Ντμιτρίεφ στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες σχετικά με την ενεργειακή κρίση.



16:40



Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν στη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ουκρανία και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέκριναν την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν προσωρινά την αγορά ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων που βρίσκονται ήδη σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα, προειδοποιώντας ότι το μέτρο μπορεί να ενισχύσει τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η αμερικανική εξαίρεση, η οποία ισχύει για 30 ημέρες, ανακοινώθηκε με στόχο να περιοριστεί η αναταραχή στις ενεργειακές αγορές που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν. Ωστόσο, κινδυνεύει να περιπλέξει τις δυτικές προσπάθειες να στερηθεί η Μόσχα έσοδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια περίοδο που οι διατλαντικές σχέσεις βρίσκονται ήδη υπό πίεση.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της εξαίρεσης. Σύμφωνα με τον Ρώσο προεδρικό απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, το μέτρο αφορά περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στην ημερήσια παγκόσμια παραγωγή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, μιλώντας στο Παρίσι δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, δήλωσε ότι η χαλάρωση των κυρώσεων θα ενισχύσει τη Ρωσία. «Πιστεύω ότι η άρση των κυρώσεων θα ενισχύσει σε κάθε περίπτωση τη θέση της Ρωσίας. Τα χρήματα που κερδίζει από τις πωλήσεις ενέργειας τα χρησιμοποιεί για όπλα, και όλα αυτά στρέφονται εναντίον μας», ανέφερε.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα μπορούσε να προσφέρει στη Ρωσία περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η αμερικανική εξαίρεση είναι περιορισμένη και προσωρινή και τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πρόσθεσε επίσης ότι αν η Μόσχα θεωρεί πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα της προσφέρει ανάσα στον πόλεμο με την Ουκρανία, τότε κάνει λάθος.

Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς χαρακτήρισε λανθασμένη οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε από την απόφαση της Ουάσιγκτον. «Εξι μέλη της G7 εξέφρασαν σαφώς την άποψη ότι αυτό δεν ήταν το σωστό μήνυμα», δήλωσε. Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε εκτίμησε ότι η απόφαση πιθανόν υπαγορεύτηκε από εσωτερικές πολιτικές πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η θέση του Λονδίνου είναι σαφής: όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία και στους οικονομικούς πόρους που χρηματοδοτούν τον πόλεμό της.

Παρόμοια στάση κράτησε και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος δήλωσε ότι οι ενεργειακές κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν.

Αντίθετα, η Μόσχα χαιρέτισε την απόφαση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το μέτρο αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών. «Σε αυτό το ζήτημα τα συμφέροντά μας συμπίπτουν», ανέφερε.

16:37

Ο Τραμπ δεν αποκλείει επιχείρηση για την κατάσχεση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «Όχι, καθόλου», όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επιχειρούσαν να ανακτήσουν το υλικό, το οποίο εκτιμάται ότι είναι θαμμένο σε υπόγειες εγκαταστάσεις στο Ιράν.

«Δεν επικεντρωνόμαστε σε αυτό», είπε ο Τραμπ. «Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να το κάνουμε».

Προ ημερών, το Bloomberg, επικαλούμενο τρεις διπλωματικούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το σενάριο να αναπτύξει ειδικές δυνάμεις στο έδαφος για να κατάσχουν το ουράνιο του Ιράν που έχει εμπλουτισθεί κοντά στο βαθμό που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικό όπλο.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν τις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον περασμένο Ιούνιο. Η αβεβαιότητα σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν εντείνεται, επειδή έχουν περάσει σχεδόν εννέα μήνες από την τελευταία φορά που οι επιθεωρητές των Ηνωμένων Εθνών επαλήθευσαν τη θέση του, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Eνας από τους δηλωμένους στόχους των επιθέσεων κατά του Ιράν ήταν να στερηθεί η Ισλαμική Δημοκρατία από κάθε δυνατότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, οι επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων πέρυσι περιπλέκουν το έργο της ανίχνευσης του ουρανίου.

16:26

Έξι τελικά οι νεκροί από τη συντριβή του αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ

Τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ επιβεβαιώθηκε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε την Παρασκευή η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι τα ονόματα των στρατιωτικών δεν θα δημοσιοποιηθούν πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους.

Το Stratotanker, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, συνετρίβη την Πέμπτη στο δυτικό Ιράκ, σε περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη και άλλο αεροσκάφος, αλλά η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά, σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

Η δυτική έρημος του Ιράκ, όπως γράφει ο Guardian, είναι μια τεράστια έκταση από σε μεγάλο βαθμό άδειες βραχώδεις πεδιάδες, αλλά είναι επίσης το μέρος όπου πολλές συντονισμένες με το Ιράν σιιτικές πολιτοφυλακές έχουν βάσεις και έχει αποτελέσει σημείο επανειλημμένων ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών.

Πρόκειται για το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τρία μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος σε περιστατικό φίλιων πυρών από την αεράμυνα του Κουβέιτ. Όλα τα μέλη του πληρώματος σε αυτά τα αεροσκάφη εκτινάχθηκαν με ασφάλεια.

16:20

Το Πεντάγωνο εξετάζει αποστολή επιπλέον πολεμικών πλοίων για συνοδεία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ

Το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή επιπλέον πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο προετοιμασιών για πιθανή συνοδεία πετρελαιοφόρων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έχει ζητήσει την αποστολή περισσότερων αντιτορπιλικών και πολεμικών πλοίων του Σώματος Πεζοναυτών, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ακόμη και αν αποσταλούν επιπλέον πολεμικά πλοία, η συνοδεία πλοίων δεν θα ξεκινήσει άμεσα. Θα πρέπει πρώτα να μειωθεί η απειλή από το Ιράν, διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει έως και έναν μήνα ή περισσότερο.

WSJ

16:10

Το μήνυμα του Αραγτσί εν μέσω εκρήξεων στην Τεχεράνη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δημοσίευσε στο X ένα βίντεο με Ιρανούς να αντιδρούν σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια της ετήσιας πορείας για την Ημέρα της Αλ-Κουντς υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων.

Ανέφερε ότι η αντίδρασή τους – το βίντεο τους δείχνει να φωνάζουν και να κάνουν χειρονομίες αντί να τρέχουν να ξεφύγουν – αποτελεί «εφιάλτη για τους επιτιθέμενους».

«Οι Ιρανοί θα παραμένουν ΠΑΝΤΑ πιστοί και ΔΕΝ θα υποκύψουν ΠΟΤΕ μπροστά σε δειλές επιθέσεις» δήλωσε ο Αραγτσί.

16:06

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές ισοπέδωσαν κτίριο στο νότιο Λίβανο

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν ένα σπίτι στην πόλη Ααμπασίγιε, κοντά στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με μια ομάδα του Al Jazeera που βρίσκεται στο έδαφος και το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το κτίριο περίπου μία ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός απείλησε τους κατοίκους να το εγκαταλείψουν.

15:50

Αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναχαιτίζει ιρανικούς πυραύλους πάνω από την Τουρκία

Το αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ USS Oscar Austin κατέρριψε τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε πάνω από την Τουρκία την Παρασκευή (13/3), όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Associated Press.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσει τις εν εξελίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε ότι ήταν η τρίτη φορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες που ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Υπενθυμίζεται πως, η αεράμυνα του ΝΑΤΟ κατέρριψε τον πρώτο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς την Τουρκία στις 4 Μαρτίου, ενώ ακολούθησε η κατάρριψη δεύτερου πυραύλου στις 9 Μαρτίου. Το τουρκικό υπουργείο είχε αναφέρει ότι ο πρώτος πύραυλος καταρρίφθηκε καθ’ οδόν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, ενώ ο δεύτερος είχε ήδη εισέλθει σε αυτόν.

Η Τουρκία είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην υπάρξουν νέες επιθέσεις. Είχε, επίσης, διαμαρτυρηθεί διπλωματικά έπειτα από κάθε συμβάν, χωρίς όμως να έχει ζητήσει επίσημα την ενεργοποίηση μηχανισμών προστασίας από τους συμμάχους της.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ιράν, το οποίο μέχρι στιγμής έχει επανειλημμένα απορρίψει ότι στοχεύει σκόπιμα την Τουρκία, εν μέσω του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

15,48

"Θα δώσουμε αξέχαστο μήνυμα στις ΗΠΑ"

Το Ιράν θα "δώσει ένα αξέχαστο μάθημα" στις ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά την επίθεσή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε παράλληλα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ, αναφερόμενος στην προηγούμενη σύγκρουση με το Ισραήλ τον Ιούνιο, που τερματίστηκε ύστερα από 12 ημέρες πολέμου.

"Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σθεναρά αποφασισμένες να δώσουν στον εχθρό ένα αξέχαστο μάθημα", πρόσθεσε ο Μπαγαΐ, σε δήλωσή του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

15:45

Τι είπε νωρίτερα ο Τραμπ στο Fox News

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνοδεύσουν πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο παροχής προστασίας σε πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, απάντησε: «Θα το κάναμε αν χρειαζόταν. Αλλά, ξέρετε, ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Θα δούμε τι θα συμβεί». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «The Brian Kilmeade Show» του Fox News.

15:38

Χέγκσεθ: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος

«Η ιρανική ηγεσία κρύβεται σε υπόγεια», τόνισε ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ στη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο.

15:13

Ζελένσκι: Η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο δεν βοηθά την ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο δεν συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου και στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Μιλώντας στο Παρίσι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Μακρόν, τόνισε ότι η κίνηση αυτή μπορεί να ενισχύσει τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. «Αυτή η μεμονωμένη χαλάρωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να προσφέρει στη Ρωσία περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο. Σίγουρα δεν βοηθά την ειρήνη», δήλωσε.

15:12

Στουμπ: Η Φινλανδία δεν χρειάζεται πυρηνικά όπλα

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε ότι η χώρα του δεν χρειάζεται πυρηνικά όπλα και δεν σκοπεύει να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφός της σε καιρό ειρήνης.

15:12

Κίεβο: Η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο

Ανησυχία προκαλεί στην Ευρώπη η απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν ορισμένες κυρώσεις που αφορούν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, με φόβους ότι το μέτρο μπορεί να αποτελέσει την αρχή ευρύτερης αλλαγής πολιτικής.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε την απόφαση «πολύ ανησυχητική», τονίζοντας ότι επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «η αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία είναι καθοριστική για να αποδεχθεί σοβαρές διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προσθέτοντας ότι «η αποδυνάμωση των κυρώσεων αυξάνει τους πόρους της Ρωσίας για να συνεχίσει τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Ανησυχία εκφράζεται και στο Κίεβο. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η άρση κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα αποτελούσε «σοβαρό πλήγμα». Υποστήριξε ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιούσε τα επιπλέον έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου για την αγορά περισσότερων όπλων και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ «δεν θα κάνουν μια τέτοια παραχώρηση».

Διπλωματικές πηγές στο Κίεβο ανέφεραν επίσης ότι η αμερικανική απόφαση «δεν θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της αγοράς, αλλά θα βοηθήσει τη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα». Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η απόφαση λαμβάνεται παρά το γεγονός ότι, όπως σημειώνουν, «η ίδια η Ρωσία βοηθά το ιρανικό καθεστώς να αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή».

15:06

Μακρόν - Ζελένσκι: Οι εξαιρέσεις των ΗΠΑ στις κυρώσεις για ρωσικό πετρέλαιο είναι προσωρινές και περιορισμένες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι εξαιρέσεις που έδωσαν οι ΗΠΑ στις κυρώσεις για ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα είναι προσωρινές και περιορισμένες. Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Είναι απολύτως αλήθεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χορηγήσει περιορισμένες εξαιρέσεις», είπε ο Μακρόν. «Οσον αφορά την G7, η κοινή θέση ήταν πράγματι να διατηρηθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, και για τους Ευρωπαίους και τη Γαλλία είναι επίσης να διατηρηθούν. Η τρέχουσα κατάσταση δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την άρση αυτών των κυρώσεων».

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο θα ενισχύσει τη Ρωσία. Πρόσθεσε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσουν εξαιρέσεις στις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο δεν συμβάλλει στην ειρήνη.

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν εξαίρεση διάρκειας 30 ημερών, επιτρέποντας σε χώρες να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα.

Η απόφαση προκάλεσε επικρίσεις από τη Γερμανία και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους, ενώ έγινε δεκτή θετικά από τη Μόσχα.

14:59

Σειρήνες ήχησαν στο Ακρωτήρι

Συναγερμός σήμανε ξανά στο Ακρωτήρι, όπου ήχησαν οι σειρήνες για ενδεχόμενη απειλή ασφαλείας. Ο συναγερμός σήμανε γύρω στη 1:30 μ.μ. και έληξε έπειτα από περίπου 15 λεπτά.

Οι σειρήνες ήχησαν ξανά έπειτα από τέσσερις ημέρες ηρεμίας στην περιοχή, σύμφωνα με κυπριακά Μέσα.

14:54

Χέγκσεθ: Αξιωματικός εκτός CENTCOM θα ολοκληρώσει την έρευνα για την επίθεση στο ιρανικό σχολείο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διορίσει αξιωματικό εκτός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για να ολοκληρώσει την έρευνα σχετικά με την επίθεση σε ιρανικό σχολείο θηλέων, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

«Μπορώ να αναφέρω ότι η CENTCOM έχει διορίσει αξιωματικό για να ολοκληρώσει την έρευνα», είπε ο Χέγκσεθ σε ενημέρωση για τον Τύπο.

Το Reuters είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι τρέχουσα, εσωτερική στρατιωτική έρευνα των ΗΠΑ δείχνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι πιθανώς υπεύθυνες για την επίθεση στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν.

«Η έρευνα της διοίκησης θα διαρκέσει όσο χρειαστεί για να εξετάσει όλα τα ζητήματα γύρω από το περιστατικό. Ο αξιωματικός που διεξάγει την έρευνα είναι εκτός της CENTCOM», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

14:49

Μακρόν: Η επίθεση ήταν απαράδεκτη - Η θέση της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή είναι αμυντική

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την πρόσφατη επίθεση κατά γαλλικών δυνάμεων στο Ιράκ απαράδεκτη και τόνισε ότι η στρατηγική παρουσία της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.

Η δήλωση του Μακρόν έγινε μετά τον θάνατο Γάλλου στρατιώτη σε επίθεση με ιρανικής προέλευσης ντρόουν στην περιοχή του Ερμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν.

14:43

Χέγκσεθ: Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ, αλλά οι στόχοι μας είναι δικοί μας

Ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ευτυχείς που συνεργάζονται με το Ισραήλ στις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά τόνισε ότι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ παραμένουν ανεξάρτητοι και δεν επηρεάζονται από τα συμφέροντα ή τις ενέργειες του Ισραήλ.

14:32

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν να υπονομευθεί η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν να υπονομευθεί η διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο στενό, πρόσθεσε.

Τόνισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν σειρά από επιλογές για την αντιμετώπιση των πυρηνικών όπλων.

Γνωστοποίησε παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός όρισε αξιωματικό εκτός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ CENTCOM για να ολοκληρώσει την έρευνα σχετικά με την επίθεση σε σχολείο στο Ιράν.

14:32

Εκρηξη στη Χομς από παλαιό πύραυλο σε εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο

Εκρηξη σημειώθηκε σε ανατολικές συνοικίες της επαρχίας Χομς στη Συρία, ενώ στήλες καπνού υψώθηκαν στην περιοχή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η έκρηξη προκλήθηκε από παλαιό πύραυλο που βρισκόταν σε εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό στρατόπεδο και τον οποίο χειρίστηκαν λανθασμένα, ανέφεραν πηγή ασφαλείας και αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

14:16

Χέγκσεθ: Σήμερα θα γίνουν οι περισσότερες επιθέσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός αμερικανικών επιθέσεων που έχουμε δει μέχρι σήμερα, εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων.

14:14

Πιτ Χέγκσεθ: Ο Τραμπ κρατάει τα χαρτιά

«Θα καταστραφούν όλες οι ιρανικές αμυντικές βιομηχανίες», υποσχέθηκε ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ στη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο.

«Η ιρανική ηγεσία κρύβεται σε υπόγεια», πρόσθεσε. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος, σημείωσε ακόμη, τονίζοντας παράλληλα ότι «ο Τραμπ κρατάει όλα τα χαρτιά» και «θα αποφασίσει τον χρόνο».

14:07

Βρετανία: Οι σύμμαχοι πρέπει να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία

Η Βρετανία και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να διατηρήσουν συλλογικά την πίεση στη Ρωσία μέσω κυρώσεων, καθώς αυτό αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Πρόκειται προφανώς για απόφαση των ΗΠΑ, αλλά η θέση μας είναι σαφής. Ολοι οι σύμμαχοι πρέπει να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία και στα αποθέματα χρηματοδότησης του πολέμου της», δήλωσε εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ.

14:03

Η ΙΑΕΑ προσπαθεί να διαμεσολαβήσει για νέα συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι προσπαθεί να μεσολαβήσει για να επιτευχθεί νέα συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Γκρόσι εξέφρασε ελπίδες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και μακροπρόθεσμη λύση όσον αφορά στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.