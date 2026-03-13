Σούδα: Δικογραφία για κατασκοπεία στον 58χρονο Πολωνό - Απολογία τη Δευτέρα

Για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο 58χρονος Πολωνός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της κατασκοπίας.

Ο άνδρας είχε εγκατασταθεί σε τροχόσπιτο στη Σούδα και τραβούσε φωτογραφίες τις οποίες έστελνε στο εξωτερικό.

Ο 58χρονος ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3/26) για δύο ώρες στην Εισαγγελία Χανίων ωστόσο δεν μπόρεσε να απολογηθεί αφού δεν είχε δικηγόρο μαζί του σύμφωνα με το haniotika-nea.gr.

Με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέας και του ανακριτή του δόθηκε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα (16/3/26) προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.



