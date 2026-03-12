Αυτοί που κινούν την ελληνική οικονομία: Οι 7 στους 10 απασχολούνται σε κλάδους παροχής υπηρεσιών

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πάνω από τους 7 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται σε διάφορους κλάδους παροχής υπηρεσιών.

Είναι δε εντυπωσιακό ότι από το 2012 έως και πέρυσι δημιουργήθηκαν πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών.

Αντίθετα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, στον αγροτικό τομέα οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 80.000, στις κατασκευές παρέμειναν σταθεροί πέριξ των 200.000, ενώ στη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) καταγράφηκε αύξηση κατά 100.000 απασχολούμενους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, από τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει σαφή σημάδια βελτίωσης τα τελευταία χρόνια, με αύξηση της απασχόλησης και αισθητή μείωση της ανεργίας.

Ειδικότερα, η απασχόληση παρουσιάζει σταθερή άνοδο από το 2019 και μετά. Ο αριθμός των απασχολουμένων κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια πάνω από τα 4,2 εκατομμύρια άτομα, ενώ το εργατικό δυναμικό παραμένει σχετικά σταθερό. Η αύξηση της απασχόλησης αποδίδεται κυρίως στην οικονομική ανάκαμψη που σημειώθηκε μετά το 2021, όταν η οικονομική δραστηριότητα επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, παρατηρείται σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στην αγορά εργασίας, γεγονός που υποδηλώνει ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα των υπηρεσιών. Ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων απασχολείται στον κλάδο του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών και των επικοινωνιών, όπου εργάζονται πάνω από 1,4 εκατομμύρια άτομα. Ο συγκεκριμένος τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της συνολικής απασχόλησης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του τουρισμού και των υπηρεσιών για την ελληνική οικονομία.

Σημαντικό μερίδιο στην απασχόληση έχουν επίσης οι λοιπές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση, η Υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Σε αυτούς τους τομείς απασχολούνται περισσότεροι από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι. Επιπλέον, οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες ακινήτων και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες συγκεντρώνουν περίπου το 13,7% των εργαζομένων, αποδεικνύοντας την αυξανόμενη σημασία του τριτογενούς τομέα. Ο αγροτικός κλάδος πλέον αντιπροσωπεύει το 9,2% έναντι 13% το 2012.

Καθοριστικός δείκτης της βελτίωσης της αγοράς εργασίας είναι η πορεία της ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Το 2013 η ανεργία βρισκόταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, άνω του 27%, ενώ τα επόμενα χρόνια καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Το 2019 είχε περιοριστεί περίπου στο 17%, ενώ η πτωτική τάση συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Το 2025 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται περίπου στο 8,9% για το σύνολο του πληθυσμού, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με την περίοδο της κρίσης.

πηγη iefimerida