Υποψήφια για σύνεδρος του ΠΑΣΟΚ η Σταυρούλα Νικολάου

Σε ανακοίνσή της η Σταυρούλα Νικολάου, Αναπληρώτρια Γραμματέας Ν.Ο.Ε.Σ. Αχαΐας Μέλος Γραμματείας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, αναφέρει:

Το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στις 27-28-29 Μαρτίου 2026 είναι η έμπρακτη απόδειξη των Δημοκρατικών Αρχών και Αξιών που πρεσβεύουμε ως μεγάλη και ιστορική Δημοκρατική Παράταξη. Είναι το βήμα της Κοινωνίας που αγωνιά για τις εξελίξεις στον κόσμο.

Είναι η ώρα που καλούμαστε να διαμορφώσουμε ένα Νέο Πλαίσιο, βασισμένο στις διαχρονικές αξίες του Κινήματος, ικανό να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας, των νέων ανθρώπων, στις αγωνίες των αδύναμων και στις προκλήσεις των καιρών.

Πιστή στις διαχρονικές αξίες της Προοδευτικής Πολιτικής και δίνοντας το «παρών» συνεχώς και ενεργά στο Κίνημα από διάφορες θέσεις, χωρίς διαλείμματα και χωρίς αστερίσκους, θέτω υποψηφιότητα για σύνεδρος στο 4ο Συνέδριο του Κινήματος μας εκπροσωπώντας τον δήμο της Πάτρας.

Καλώ όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στον δήμο της Πάτρας:

Να συμμετέχουμε όλες και όλοι ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής συνέδρων της 15ης Μαρτίου 2026 και να συμβάλλουμε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της αυριανής μεγάλης νίκης της Δημοκρατίας.