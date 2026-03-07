Τα μεγαλύτερα τούνελ της Ελλάδας: Ποιο βρίσκεται στην πρώτη θέση

«Κόβοντας» βουνά στη μέση, τα τούνελ μειώνουν αποστάσεις και χρόνους, προσφέροντας πιο γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις σε όλη τη χώρα.

Με τη γεωμορφολογία της Ελλάδας να κυριαρχείται από ορεινούς όγκους, η χάραξη δρόμων αποτέλεσε για δεκαετίες μια πραγματική πρόκληση για τους μηχανικούς. Η εξέλιξη των τεχνολογιών κατασκευής σηράγγων άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού, επιτρέποντας τη διάνοιξη σε σημεία όπου κάποτε κάτι τέτοιο ήταν απλώς αδύνατο.

Η πρόοδος αυτή έφερε στην Ελλάδα μερικά από τα πιο εντυπωσιακά έργα οδικής υποδομής της Ευρώπης. Σήμερα συναντάμε τούνελ που απαιτούν αρκετά λεπτά για να τα διασχίσεις, έχοντας όμως μειώσει εξαιρετικά στις αποστάσεις και αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια.

Ακολουθεί η λίστα με τις μεγαλύτερες οδικές σήραγγες της Ελλάδας, οι οποίες σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού οδικού δικτύου.

Σήραγγα Τ2 Τεμπών (6 χλμ.)

Η «βασίλισσα» των ελληνικών τούνελ και η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια. Με μήκος 6 χλμ., η σήραγγα Τ2 των Τεμπών άλλαξε ριζικά το οδικό τοπίο της χώρας. Επί δεκαετίες η κοιλάδα των Τεμπών ήταν συνώνυμη με τα ατυχήματα και την επικινδυνότητα, καθώς το στενό πέρασμα ανάμεσα σε Όλυμπο και Κίσσαβο προκαλούσε κυκλοφοριακό φόρτο και πολλαπλούς κινδύνους.

Με την ολοκλήρωση της σήραγγας το 2017, η διαδρομή έγινε ασφαλέστερη από ποτέ, συνδέοντας Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε περίπου 4 ώρες. Διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, προηγμένα συστήματα εξαερισμού, φωτισμού και παρακολούθησης, αποτελώντας υπόδειγμα σύγχρονου ευρωπαϊκού έργου.

Σήραγγα Δρίσκου (4,5 χλμ.)

Η μεγαλύτερη σήραγγα της Εγνατίας Οδού και ένα από τα πιο δύσκολα τεχνικά έργα που υλοποιήθηκαν στη χώρα. Βρίσκεται στο τμήμα Ιωάννινα–Άραχθος και έχει μήκος 4,5 χλμ. ανά κλάδο.

Η διάνοιξη ξεκίνησε το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2008, έπειτα από πολυετείς μελέτες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν δύσκολες γεωλογικές συνθήκες της Ηπείρου. Η σήραγγα Δρίσκου θεωρείται «πύλη» προς την Ήπειρο και αποδείχτηκε καθοριστική για την ενοποίηση της περιοχής με την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς οι παλιές διαδρομές ήταν κοπιαστικές και επικίνδυνες.

Σήραγγα Παναγοπούλας (4 χλμ.)

Γνωστή και ως «Ανδρέας Παπανδρέου», η σήραγγα Παναγοπούλας είναι η μεγαλύτερη της Ολυμπίας Οδού και μία από τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη. Ο δεξιός κλάδος έχει μήκος 4.000 μ. και ο αριστερός 3.160 μ., ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν χώροι στάθμευσης, σήραγγες διαφυγής και προηγμένα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας.

Η ολοκλήρωσή της το 2017 εξάλειψε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του παλιού δρόμου Πατρών–Κορίνθου, που ήταν διαβόητο για τα τροχαία του. Σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης διαδρομής προς τη Δυτική Ελλάδα.

Σήραγγα Μετσόβου (3,5 χλμ.)

Ένα ακόμη εμβληματικό έργο της Εγνατίας Οδού, με μήκος 3,5 χλμ. ανά κλάδο. Η σήραγγα Μετσόβου βρίσκεται στην καρδιά της Πίνδου και συνδέει με ασφάλεια δύο από τις πιο δύσβατες πλευρές της Ηπείρου.

Παλαιότερα, η διάβαση του Μετσόβου σήμαινε ώρες οδήγησης σε στενούς, χιονισμένους ή γεμάτους ομίχλη δρόμους. Σήμερα, η σήραγγα έχει μετατρέψει μια βασανιστική εμπειρία σε ομαλή διαδρομή λίγων λεπτών, δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία των μεγάλων έργων υποδομής.

Σήραγγα Δωδώνης (3,36 χλμ.)

Με μήκος 3,36 χλμ. ανά κλάδο, η σήραγγα Δωδώνης είναι μία από τις μεγαλύτερες της Εγνατίας Οδού. Βρίσκεται σε κομβικό σημείο κοντά στα Ιωάννινα και εξυπηρετεί τη σύνδεση της Ηπείρου με τον υπόλοιπο άξονα. Η κατασκευή της αντιμετώπισε τις έντονες γεωμορφολογικές δυσκολίες της περιοχής και προσφέρει σήμερα ασφαλή και γρήγορη διέλευση, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης που κάποτε απαιτούσαν οι στενοί και επικίνδυνοι δρόμοι.

Σήραγγα Όθρυος (3 χλμ.)

Στην Κεντρική Οδό (Ε65), η σήραγγα Όθρυος δεσπόζει με μήκος 3 χλμ. ανά κλάδο. Βρίσκεται σε μια περιοχή με ιδιαίτερα δύσκολο υπέδαφος και μεγάλα βάθη υπερκείμενου εδάφους που φτάνουν έως και τα 280 μ. Η γεωμετρία της σήραγγας, με αξονική απόσταση 65 μ. ανάμεσα στους δύο κλάδους, θεωρείται υπόδειγμα μηχανικής ακρίβειας. Πρόκειται για έργο που συνέδεσε με πιο άμεσο τρόπο τη Θεσσαλία με τη Στερεά Ελλάδα, διευκολύνοντας τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών.

Σήραγγα Κλόκοβας (3 χλμ.)

Στην Ιονία Οδό, η σήραγγα «Κένταυρος Νέσσος» περνά κάτω από το όρος Κλόκοβα (Παλιοβούνα). Μέχρι την κατασκευή της, το μοναδικό πέρασμα ήταν ένας στενός και επικίνδυνος δρόμος που αποτελούσε σημείο συχνών ατυχημάτων. Η διάνοιξη ολοκληρώθηκε σε μόλις 14 μήνες – ένα ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα – και η παράδοση το 2017 άλλαξε οριστικά τη διαδρομή από Αντίρριο προς Ιωάννινα. Σήμερα, οι οδηγοί περνούν με άνεση και ασφάλεια κάτω από έναν από τους πιο δύσκολους ορεινούς όγκους της Δυτικής Ελλάδας.

Σήραγγα Πλαταμώνα (2,7 χλμ.)

Τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α1, η σήραγγα Πλαταμώνα έχει μήκος 2,7 χλμ. και παραδόθηκε το 2017, στο πλαίσιο της παράκαμψης Τεμπών–Πλαταμώνα. Το έργο συνέβαλε αποφασιστικά στην αποσυμφόρηση ενός τμήματος με πολύ μεγάλη κυκλοφορία, που εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς προς και από τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αποτελεί βασικό κόμβο του άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με σύγχρονες προδιαγραφές φωτισμού και ασφάλειας.

Σήραγγα Παναγιάς (2,7 χλμ.)

Βρίσκεται στην Εγνατία Οδό και έχει μήκος 2.665 μ. στον δεξιό κλάδο και 2.667 μ. στον αριστερό. Η σήραγγα Παναγιάς, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, θεωρείται από τις σημαντικότερες της Εγνατίας Οδού, καθώς βρίσκεται σε μία από τις πιο απαιτητικές περιοχές της Πίνδου. Η συμβολή της είναι καθοριστική αφού μετάτρεψε μια διαδρομή που άλλοτε ήταν χρονοβόρα και επικίνδυνη σε υπόθεση λίγων λεπτών, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, χρόνο και ποιότητα στις μετακινήσεις.

Σήραγγα Αγίου Κωνσταντίνου (2,5 χλμ.)

Η σήραγγα Κνημίδας, γνωστή και ως Αγίου Κωνσταντίνου, έχει μήκος 2,5 χλμ. και ανήκει στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2006, ενώ παραδόθηκε στην κυκλοφορία το 2007, ως μέρος του έργου «Πέταλο Μαλιακού». Πρόκειται για ένα έργο που «εξουδετέρωσε» ένα από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα κομμάτια της διαδρομής Αθήνα–Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας πιο ομαλή και ασφαλή ροή οχημάτων.

