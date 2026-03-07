Back to Top
Η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F-16 στην Κύπρο

Λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Πληροφορίες από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρουν ότι η Άγκυρα μελετά το ενδεχόμενο να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο νησί, ως μέρος των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προστασία του ψευδοκράτους.

 Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή, διαμορφώνονται βήμα-βήμα στρατηγικά πλάνα για την ισχυροποίηση της ασφάλειας του ψευδοκράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, συμπληρώνεται πως στις εναλλακτικές που εξετάζονται συμπεριλαμβάνεται και η στάθμευση μαχητικών F-16 στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εν λόγω σχεδιασμοί τελούν υπό αξιολόγηση με γνώμονα τη γενικότερη κατάσταση στην περιοχή και τις αμυντικές ανάγκες που, όπως υποστηρίζεται, προκύπτουν από την τρέχουσα συγκυρία.

Ηδη, τουρκοκυπριακά Μέσα κάνουν λόγο για την αποστολή τεσσάρων F-16 αύριο, Κυριακή, τα οποία αναμένεται να προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της Τυμπου.

Τα αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στην Τύμπου, όπου ήδη έχουν ενταθεί οι έλεγχοι και τα μέτρα ασφαλείας.

 

