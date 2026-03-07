Λάρισα: Πώς δρούσε η σπείρα με τις χρυσές λίρες που είχε βγάλει 1 εκατ. ευρώ

Η εξάρθρωση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών στη Λάρισα φαίνεται πως ξεκίνησε να αποκαλύπτεται μετά από σειρά καταγγελιών που είχαν έρθει στο φως το φθινόπωρο του 2025.

Tο protothema.gr είχε αποκαλύψει μια μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες, στο επίκεντρο της οποίας βρισκόταν γνωστή οικογένεια Ρομά με ποινικό παρελθόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν άτομα με υψηλή οικονομική επιφάνεια παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως μεσάζοντες που μπορούσαν να εξασφαλίσουν μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Με καλοστημένα ραντεβού και προσεκτικά οργανωμένες κινήσεις, κατάφερναν να καλλιεργούν κλίμα εμπιστοσύνης στα υποψήφια θύματα.

Το επιχείρημα ήταν πάντα το ίδιο: μια «μοναδική ευκαιρία» αγοράς χρυσού σε χαμηλότερη τιμή από την αγορά, την ώρα που η αξία της χρυσής λίρας κατέγραφε σημαντική άνοδο. Τα θύματα καλούνταν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την υπόσχεση ότι οι λίρες θα παραδίδονταν σε επόμενη συνάντηση.

Στην πράξη όμως, τα χρήματα άλλαζαν χέρια χωρίς να εμφανίζονται ποτέ τα υποσχόμενα νομίσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες παρέδιδαν τσαντάκια ή μασούρια που υποτίθεται ότι περιείχαν χρυσές λίρες, τα οποία όμως αποδεικνύονταν γεμάτα με νομίσματα των 20 λεπτών τυλιγμένα με μονωτική ταινία ώστε να μοιάζουν με χρυσά νομίσματα.

Ανάμεσα στα θύματα της υπόθεσης συγκαταλέγονται πρόσωπα με ισχυρή οικονομική και κοινωνική παρουσία. Μεταξύ αυτών ένας γνωστός βιομήχανος, ο οποίος φέρεται να κατέβαλε συνολικά περίπου 750.000 ευρώ πιστεύοντας ότι θα αποκτούσε μεγάλη παρτίδα χρυσών λιρών σε χαμηλή τιμή.Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη η περίπτωση γυναίκας που είχε συμμετάσχει σε ψηφοδέλτιο εθνικών εκλογών. Η ίδια φέρεται να πείστηκε από πρόσωπο που γνώριζε επί χρόνια να επενδύσει σημαντικά ποσά σε αγορά χρυσού.

Σε μια από τις τελευταίες συναντήσεις, της παραδόθηκε τσαντάκι που υποτίθεται ότι περιείχε τις λίρες για τις οποίες είχε ήδη πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Όταν το άνοιξε, διαπίστωσε ότι στο εσωτερικό υπήρχαν νομίσματα των 20 λεπτών.Παρόμοιο περιστατικό καταγγέλθηκε και από επιχειρηματία από τη Μύκονο, η οποία μαζί με συγγενικό της πρόσωπο φέρεται να έχασε περίπου 175.000 ευρώ σε συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

Οι καταγγελίες αυτές φαίνεται πως αποτέλεσαν την αφετηρία για τη διεύρυνση της έρευνας από την Αστυνομία.

Μέσα από καταθέσεις θυμάτων, συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση των κινήσεων των εμπλεκομένων, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δράση του κυκλώματος.

Η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Λάρισα και οδήγησε στη σύλληψη μελών της ομάδας θεωρείται από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ ένα σημαντικό βήμα για τη διαλεύκανση μιας απάτης που, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ξεπερνά σε οικονομικό όφελος το ένα εκατομμύριο ευρώ.