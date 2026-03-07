Τραμπ: «Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο με το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις στη Σύνοδο «Shield of the Americas» στο Μαϊάμι της Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 7 Μαρτίου 2026, για τον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν «εξαιρετικά».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται πολύ θετικά για τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός αποδίδει «καταπληκτικά» στις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, υποστηρίζοντας ότι έχουν πληγεί σοβαρά το ναυτικό, η αεροπορία και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές του.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Φλόριντα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες 42 ιρανικά πολεμικά πλοία, ενώ έπληξαν μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος της χώρας και των συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου πριν από τις επιθέσεις.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση μεγάλη επιτυχία, λέγοντας ότι τα πλήγματα επέφεραν καθοριστικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται αργότερα να μεταβεί στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι, σε κλίμακα από το 0 έως το 10, η πρόοδος της στρατιωτικής εκστρατείας της χώρας του κατά του Ιράν μέχρι στιγμής είναι… 15.

«Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Τραμπ.

Αναφερόμενος στους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, δήλωσε: «Ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πολύ άρρωστοι άνθρωποι».

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται, με συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις και απειλές για ακόμη σκληρότερα πλήγματα.