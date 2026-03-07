Πάτρα: Φωτιά στο παλιό Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα -BINTEO

Απορρίμματα και παλιά στρώματα στον πρώτο όροφο τυλίχθηκαν στις φλόγες – Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα
Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο του πρώην Λιμεναρχείου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, όπου υπήρχαν απορρίμματα και παλιά στρώματα, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο και να την σβήσουν πριν επεκταθεί.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Πάτρα: Προχωρούν τα έργα στην παραλιακή ζώνη Ρίου – Αγίου Βασιλείου
Μήνυμα από το Ντουμπάι του Πατρινού Γιάννη Βαφέα: «Είμαστε καλά και νιώθουμε ασφαλείς»
Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκε το 2025 ο αριθμός των νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr