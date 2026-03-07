Ντουμπάι: Καπνός σε ουρανοξύστη στη μαρίνα - Νεκρός οδηγός από τα θραύσματα πυραύλων

Καπνός υψώθηκε από πολυώροφο κτίριο στην περιοχή της Ντουμπάι Μαρίνα, μετά από αναφορές για ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση, αλλά και την εκκένωση κτιρίων.

Η περιοχή που έχει μπει στο στόχαστρο των επιθέσεων του Ιράν με εκρήξεις τα τελευταία 24ωρα, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές ζώνες του εμιράτου, βρίσκεται κοντά στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα και φιλοξενεί σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιρανικός πύραυλος φαίνεται να αναχαιτίστηκε και κομμάτια του να συνετρίβησαν στον ουρανοξύστη 23 Marina στο Ντουμπάι, με καπνούς να βγαίνουν από τον 88ο όροφο του κτιρίου, που είναι κτίριο κατοικιών. Από όσους μένουν στον ουρανοξύστη, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Από τα θραύσματα των πυραύλων φαίνεται να έχασε τη ζωή του ένας οδηγός αυτοκινήτου που βρισκόταν στο σημείο.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι συντρίμμια από αναχαίτιση που έπεσαν πάνω σε όχημα στην πόλη προκάλεσαν τον θάνατο ενός αλλοδαπού κατοίκου με ασιατική υπηκοότητα.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στο Ντουμπάι αλλά και στο Αμπού Ντάμπι έλαβαν προειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα για εισερχόμενους πυραύλους, ενώ οι ήχοι από αναχαιτίσεις αντηχούσαν στην πόλη και ξεκίνησαν εκκενώσεις σε ορισμένα κτίρια.

Παράλληλα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στη Μανάμα του Μπαχρέιν ανέφεραν ότι είχαν ακούσει επίσης ισχυρές εκρήξεις νωρίτερα.

Οι απειλές από το Ιράν στις χώρες του Κόλπου, δεν έχουν τελειωμό, καθώς νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «δεν θα απολαύσουν ειρήνη».

«Οι αμυντικές πολιτικές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι σταθερές και βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του μαρτυρικού μας Ιμάμη.

Όσο συνεχίζεται η παρουσία αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, οι χώρες δεν θα μπορέσουν να απολαύσουν ειρήνη.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι και ο λαός του Ιράν είναι ενωμένοι σε αυτή την αρχή», δήλωσε στο X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.



