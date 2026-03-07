Κύπρος: Τι κρύβει η κίνηση της Τουρκίας να στείλει μαχητικά στα κατεχόμενα;

Δεν φαίνεται να έχει θορυβήσει ιδιαίτερα την Αθήνα ούτε και τους έμπειρους στρατιωτικούς αναλυτές η κίνηση της Τουρκίας να στείλει μαχητικά στην κατεχόμενη Κύπρο.

Όπως εκτιμάται, η συγκεκριμένη τακτική υπάγεται στο πλάνο, να μην μείνει πίσω η γειτονική χώρα στις εξελίξεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, κατ’ επέκταση και στη Μεσόγειο με τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν. Μόνο που, όπως τονίζει ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Γεώργιος Καμπάς, με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό της.

Ο τέως αρχηγός ΓΕΣ μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 και σημείωσε: «Ακολούθησε (η Τουρκία) την πορεία την οποία κατέδειξε η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα γενικότερα, στέλνοντας αυτή τα δικά της F-16, και τον Κίμωνα αλλά και τις δυο φρεγάτες στην Κύπρο, θέλοντας να μην φανεί ότι μένει πίσω και ιδιαίτερα να δώσει μηνύματα στην αντιπολίτευση, στέλνει τα τέσσερα F-16 στα κατεχόμενα τη στιγμή που δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εκεί. Απλώς θέλει να είναι και αυτή παρούσα, έτσι ώστε να μην ειπωθεί ότι έμεινε πίσω από όλα αυτά τα οποία γίνονται και στην ουσία και στρατηγικά δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό της, διότι στην ουσία τι κάνει, συμμετέχει στις αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, που με το Ιράν είχαν πάρα πολύ καλή σχέση και υποστήριζε η Τουρκία το Ιράν».

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα είναι όμως προσωρινή ή μόνιμη η παρουσία των τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα, ο κ. Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ τόνισε: «Μην κοροϊδευόμαστε, είναι τόσο κοντά τα Κατεχόμενα από την Τουρκία και τα τουρκικά παράλια κι από τα τουρκικά αεροδρόμια που είτε εκεί είναι είτε στα νότια αεροδρόμια της Τουρκίας, ένα και το αυτό είναι. Το να έχουμε εμείς F-16 εκεί, εάν μείνουν κι όσο καιρό μείνουν, θα είναι πολύ σημαντικό, μεγάλης προστιθέμενης στρατιωτικής αξίας, γιατί πράγματι εμείς έχουμε πιο πολύ χρόνο για να φτάσουμε εκεί απ’ ότι οι Τούρκοι που είναι δίπλα”.

Για την ενίσχυση της Βουλγαρίας

Για την ελληνική «ασπίδα» στην Βουλγαρία, ο Γεώργιος Καμπάς ανέφερε ότι «είναι και ενδεδειγμένη και στρατηγική η κίνηση αυτή. Διότι δίνει μηνύματα σε όλους τους συμμάχους ότι είμαστε εδώ, είμαστε ισχυροί και μπορούμε να υποστηρίξουμε κι άλλα κράτη συμμαχικά. Είναι δε ενδεδειγμένη γιατί πρώτον, η Βουλγαρία είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, δεύτερον είναι γείτονάς μας, κάτι πολύ σημαντικό διότι έχουμε τα ίδια προβλήματα, βλέπε με την Τουρκία, και τρίτον δίνουμε μήνυμα στην Τουρκία, ότι εμείς είμαστε εδώ.

Όπως επίσης συγχρόνως και επιχειρησιακά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς οι συστοιχίες αυτές βρίσκονταν στη Βόρεια Ελλάδα για τον συγκεκριμένο προφανή λόγο, οπότε απλώς τώρα προωθήθηκαν.”

Τι θα τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν

Όσον αφορά στην αποκλιμάκωση του πολέμου, ο κ. Καμπάς δήλωσε: «Με ανησυχεί ότι μετά μία εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν φαίνεται να έχουν στρατηγική εξόδου. Το πώς θα βγουν από αυτόν τον πόλεμο. Συγχρόνως με ανησυχεί ακόμα περισσότερο ότι εκτός σχεδίου έρχεται και τρίτο αεροπλανοφόρο στο Μεσόγειο και το Ford το οποίο ήταν στη Μεσόγειο φεύγει και κατεβαίνει προς την αραβική θάλασσα. Αυτό δείχνει ότι οι σκέψεις τους είναι να συνεχίσουν την κλιμάκωση. Άρα δεν βλέπουν λήξη της κατάστασης. Τουλάχιστον πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να βρεθεί μία λύση σε όλο αυτό είναι αν το Ιράν αποκτήσει μια ιεραρχία, ας είναι μέσα κι από το ίδιο οικοδόμημα το θεοκρατικό, δεν έχει καμία σημασία, αρκεί να είναι συζητήσιμη και διαλλακτική με τη Δύση και ειδικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τα βαλλιστικά προγράμματα που είχαν βάλει σε κίνδυνο όλη την Ευρώπη».