Στο Ελ. Βενιζέλος προσγειώθηκε νέα πτήση από το Ντουμπάι με Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο εμιράτο

Το κλίμα ήταν φορτισμένο συναισθηματικά με τους συγγενείς των επαναπατρισθέντων να τους σφίγγουν στις αγκαλιές τους, την ώρα που η αγωνία κι η αβεβαιότητα έδινε τη θέση της στη χαρά και την ανακούφιση, καθώς οι οικείοι τους γύρισαν καλά στην υγεία τους.

Η πτήση έφυγε με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν στοιχειώσεις συνθήκες ασφάλειας.

Μια πτήση από το Ντουμπάι έφτασε απόψε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με επιβάτες Έλληνες που εγκλωβίστηκαν εκεί λόγω του πολέμου που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με την κλιμάκωση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Στις δηλώσεις τους, επιβάτες της πτήσης έκαναν λόγο για τις στιγμές αγωνίας που έζησαν, ενώ υπήρξαν κι αναφορές ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο παρουσιάζεται, αν και υπήρξε σήμερα νέο χτύπημα κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι από ιρανικό drone.

«Τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα δείχνουν. Η κατάσταση είναι πολύ ασφαλής, είχαμε καθυστέρηση αλλά ήταν αναμενόμενη βάσει των συνθηκών. Είχε μια ταλαιπωρία, ήμασταν εκεί 7 ώρες...», ανέφερε ένας από τους επιβάτες, ο οποίος όπως είπε εργάζεται στο εμιράτο του Περσικού Κόλπου.

«Φοβηθήκαμε πολύ με όσα γίνονται...»

Μια άλλη επιβάτιδα δήλωνε ανακουφισμένη που γύρισε στην Ελλάδα. «Πρώτη φορά πήγαμε στο Ντουμπάι, πρώτη και τελευταία με όσα συνέβησαν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Φοβηθήκαμε πολύ με όσα γίνονται κι είναι λογικό».

Δίπλα της, ένας άλλος επιβάτης που έφτασε με την ίδια πτήση, ανέφερε ότι χρειάστηκε μόνοι τους να κλείσουν τα εισιτήρια κι ότι δεν υπήρξε κάποια ειδοποίηση από την εταιρεία με την οποία πέταξαν. «Δώσαμε ονόματα, πήραμε τηλέφωνα και δεν μας ειδοποίησε κανείς», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε και στην επίθεση που έγινε το πρωί στο αεροδρόμιο, λέγοντας: «Φοβηθήκαμε πολύ γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις».

πηγή protothema.gr