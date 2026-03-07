LIVE - Mέση Ανατολή: Το Ιράν απαντά στις απειλές Τραμπ με προειδοποίηση για χτυπήματα - Μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ

Μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

16:27 Τα θύματα από την έκρηξη σε σχολείο, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις ιρανικές αρχές.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το αεροδρόμιο χρησιμοποιούνταν από τη Δύναμη Κουντς ως κόμβος για τη μεταφορά όπλων και χρημάτων προς ένοπλες ομάδες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η πολεμική του αεροπορία πραγματοποίησε ένα «ευρύ κύμα επιθέσεων» σε ολόκληρη την ιρανική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ.

16:29 Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε 16 ιρανικά αεροσκάφη Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 16 αεροσκάφη που ανήκαν στη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία είναι υπεύθυνη για επιχειρήσεις εκτός των συνόρων του Ιράν, κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων στην Τεχεράνη.

Σε ξεχωριστή επικοινωνία, ο πρόεδρος του Λιβάνου δέχθηκε τηλεφώνημα και από τον βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, ο οποίος εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λιβανέζικο λαό.

Παράλληλα, ο Αούν ενημερώθηκε από τον αρχηγό του λιβανέζικου στρατού, στρατηγό Ροντόλφ Χάικαλ, για την κατάσταση ασφαλείας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Ναμπί Τσιτ, στην κοιλάδα Μπεκάα, ο οποίος – σύμφωνα με την προεδρία – προκάλεσε θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται μετά τη δέσμευση του Μακρόν να ενισχύσει τη συνεργασία με τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις, παρέχοντας τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, καθώς και επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια για τις δεκάδες χιλιάδες αμάχων που εγκαταλείπουν τις περιοχές του νότου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας στην πλατφόρμα X, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών επαφών με στόχο τον τερματισμό της στρατιωτικής κλιμάκωσης του Ισραήλ.

16:17

Το Ιράν καταγγέλλει επίθεση σε ποδοσφαιρικό στάδιο στην Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανάρτησε εικόνες που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν το αθλητικό συγκρότημα Αζαντί στην Τεχεράνη να έχει πληγεί από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

15.36

Ήχησαν σειρήνες στο Μπαχρέιν, έκκληση στους πολίτες να κατευθυνθούν σε ασφαλές σημείο

Οι αρχές στο Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού. Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βήματα που εξετάζονται στο σταδιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατεχόμενων εδαφών στα βόρεια της μεγαλονήσου, καθώς η πολεμική διαμάχη εξαπλώνεται στην περιοχή.

15:32

Aναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε, απαντά στον Τραμπ η Τεχεράνη

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το Ιράν αναζητεί νέα αμερικανικά συμφέροντα για να πλήξει, ως απάντηση στην προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν «θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα» το Σάββατο.

Λίγο αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν νέους στόχους στο Ιράν για «πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο», ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «απείλησαν ξεκάθαρα να επεκτείνουν τον πόλεμο εναντίον του ιρανικού λαού και να τον σκοτώσουν άμεσα».

«Για τον λόγο αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοινώνει ότι θα εξετάσει σοβαρά αμερικανικές περιοχές, δυνάμεις και συνδεδεμένους φορείς που μέχρι στιγμής δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα στόχων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και θα αναλάβει δράση εναντίον τους σε περίπτωση απερίσκεπτης ενέργειας από την πλευρά του εχθρού», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε διευκρίνισε πότε ενδέχεται να ξεκινήσουν επιθέσεις εναντίον της διευρυμένης λίστας στόχων.

15:28

Κύπρος: Συνελήφθησαν ένας Αζέρος και μια Λετονή για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

15:25

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από το Ιράν με κατεύθυνση το ισραηλινό έδαφος.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Χ αναφέρεται ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας για την αναχαίτισή τους.

15:09

Τουρκία: Εξετάζεται η αποστολή F-16 στην Κύπρο

Η Αγκυρα εξετάζει την αποστολή μαχητικών F-16 στην Κύπρο, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.

15:01

Λίβανος: Το Ισραήλ καλεί εκκένωση της περιοχής νοτίως του ποταμού Λιτάνι

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της περιοχής νοτίως του ποταμού Λιτάνι, στον Λίβανο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται βομβαρδισμοί.

14:57

Κατάρριψη ενός drone στο Κουβέιτ

Η Εθνοφρουρά του Κουβέιτ ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο X ότι κατέρριψε ένα drone “σε μία περιοχή ευθύνης της”.

14:40

Κόμπος: H κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του BBC ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, παρά την ανησυχία που έχει προκληθεί μετά το περιστατικό με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά σε βρετανική βάση, επισημαίνοντας ότι η καθημερινότητα συνεχίζεται κανονικά. «Η ζωή συνεχίζεται κανονικά», είπε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας πως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Οπως ανέφερε, έχουν σημειωθεί αρκετοί κανονικοί ή ψευδείς συναγερμοί τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι πολίτες της Κύπρου έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι κυπριακές αρχές έχουν ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητές τους για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, βάσει οδηγιών στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων.

14:00

Daily Telegraph: Καθυστερεί η άφιξη του «Dragon» στην Κύπρο

Το αντιτορπιλικό Dragon που έχει αποφασίσει να στείλει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο έχει καθυστερήσει επειδή η ναυτική βάση όπου προετοιμάζεται λειτουργεί μόνο από τις εννέα έως τις πέντε. Αυτό επισημαίνει δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Telegraph επικαλούμενο πηγές ενός συνδικάτου.

Σύμφωνα με το συνδικάτο Prospect που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στην βάση του Πόρστμουθ, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το Dragon, το βρετανικό υπουργείο άμυνας για να μειώσει το κόστος έχει επιβάλει τις καθημερινές ένα αυστηρό ωράριο 9 με 5. Για αυτό και το Dragon δεν μπορεί να ετοιμαστεί πιο γρήγορα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, υποστηρίζει ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου Μάικ Κλάνσι.

13:58

Η Χεζμπολάχ καλεί τους κατοίκους της πόλης Κιριάτ Σμονά στο βόρειο Ισραήλ να την εγκαταλείψουν

Η ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου, Χεζμπολάχ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους μιας πόλης στο βόρειο Ισραήλ που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Λίβανο να την εγκαταλείψουν και να κατευθυνθούν προς το νότο.

«Προειδοποίηση. Καλούνται όλοι οι κάτοικοι της Κιριάτ Σμονά να την εγκαταλείψουν άμεσα. Κατευθυνθείτε στο νότο», ανέφερε η ανακοίνωση.

13:42

Κατς σε Λίβανο: Αφοπλίστε την Χεζμπολάχ

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς προειδοποίησε σήμερα την κυβέρνηση του Λιβάνου για το αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ή σε αντίθετη περίπτωση “θα πληρώσει βαρύ τίμημα”.

“Εμείς (το Ισραήλ) δεν έχουμε εδαφικές διεκδικήσεις κατά του Λιβάνου, αλλά δεν θα αποδεχτούμε την ανανέωση μιας κατάστασης, όπως αυτή που υπήρχε για αρκετά χρόνια -τα πυρά από τον Λίβανο κατά του Κράτους του Ισραήλ”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Κατς.

“Έτσι, κάνουμε στροφή και προειδοποιούμε: ενεργοποιηθείτε και δράστε πριν δράσουμε ακόμη περισσότερο”.

13:20

Ο Τραμπ προαναγγέλει «βαριά χτυπήματα» στο Ιράν εντός της ημέρας

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα δεχθεί σήμερα «βαριά πλήγματα».

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τεχεράνη απολογήθηκε και «παραδόθηκε» στα γειτονικά της κράτη, μετά τις δηλώσεις Πεζεσκιάν ότι το Ιράν ανέστειλε τις επιθέσεις σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.