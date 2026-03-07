Το Νο1 λάθος που κάνουμε όλοι και καταστρέφει τα laptop και τα κινητά

Η εκφόρτιση και η φόρτιση ουσιαστικά θα κάνουν την χωρητικότητα όλο και πιο αργή».

Η χημική αντίδραση που καταστρέφει την μπαταρία Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός εξήγησε ότι «η μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) στο εσωτερικό των συσκευών είναι στην πραγματικότητα μια χημική αντίδραση. Αν προσθέσετε ηλεκτρικό ρεύμα, συμβαίνει κάποια χημική αντίδραση και αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να “γεράσει” την μπαταρία.

Ο λόγος είναι η καταπόνηση που ασκεί κάθε μέθοδος, στην ίδια την μπαταρία. Η τακτική που προτείνει μπορεί να επιμηκύνει τη “ζωή” της για 2 με 3 χρόνια.

Ο ειδικός ισχυρίστηκε ότι η χρήση laptop και smartphones, ενώ είναι συνδεδεμένες στην πρίζα, είναι στην πραγματικότητα«λιγότερο επιβλαβής για την μπαταρία» από το να τις φορτίζουμε έως το 100% και να τις λειτουργούμε έως ότου αδειάσει τελείως.

Δηλαδή, χωρίς να το γνωρίζουμε, ο τρόπος που φορτίζουμε τις συσκευές μας, μικραίνει τη διάρκεια “ζωής” της μπαταρίας.

Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός έγινε viral στα social media, όταν εξήγησε πως αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι με την φόρτισητων laptop και των smartphones, είναι λάθος.

«Στην ουσία, αφήνουμε το καλώδιο να φορτίσει την μπαταρία πλήρως. Αφού συμβεί αυτό, ουσιαστικά σταματά η φόρτιση.

Υπάρχει ένα τσιπ μέσα σε όλα τα ηλεκτρονικά που τροφοδοτούνται με μπαταρία, το οποίο ονομάζουμε “ολοκληρωμένα κυκλώματα διαχείρισης μπαταριών”. Έτσι, όταν η μπαταρία είναι στο 100%, το τσιπ θα σταματήσει να αποκλίνει το μεγαλύτερο μέρος του ρεύματος.

Αυτό υποδεικνύει ότι μόλις ο φορητός υπολογιστής σας φτάσει σε πλήρη φόρτιση, η μπαταρία σταματά να λαμβάνει ρεύμα και η συσκευή σας αρχίζει να λειτουργεί σαν επιτραπέζιος υπολογιστής -που απαιτεί συνεχή τροφοδοσία από το δίκτυο».

Ο ειδικός πρόσθεσε ότι το ίδιο ισχύει και για το κινητό μας τηλέφωνο ή όποια άλλη συσκευή λειτουργεί με μπαταρία ιόντων λιθίου, που «παρά τις συχνές προειδοποιήσεις ότι αν αφήσετε αυτές τις συσκευές συνδεδεμένες, θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία λόγω υπερφόρτισης».

Πώς συντηρείται στο μέγιστο τη “ζωή” των συσκευών

Η ανάλυση που μόλις διάβασες επιβεβαιώνεται και από άλλους ειδικούς, οι οποίοι όμως προσθέτουν πως δεν ισχύει σε απόλυτο βαθμό.

Όντως η η χρήση συνδεδεμένου σε πρίζα είναι πράγματι λιγότερο επιβλαβής, από τις συχνές πλήρεις εκφορτίσεις, χάρη στα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης, ωστόσο η ιδανική πρακτική περιλαμβάνει μερικές εκφορτίσεις για καλύτερη υγεία της μπαταρίας.

Στα manual οι κατασκευαστές έχουν ειδική παράγραφο για τη διατήρηση της μπαταρίας. Εκεί, για παράδειγμα τα MacBooks, αναφέρουν πως υπάρχει ρύθμιση για “Optimized Battery Charging” που σταματά στο 80% όταν συνδεδεμένο.

Όλοι συνιστούν να φορτίζουμε πριν “πέσει” η μπαταρία κάτω του 20% και να μην την έχουμε για μέρες στο 100%. Προτείνουν τις μερικές φορτίσεις, στη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου -όχι την ηλιοθεραπεία ή θερμοκρασία κάτω από 0°C.

Στο National Institutes of Health των ΗΠΑ αναφέρεται «συμπερασματικά, για τους φορητούς υπολογιστές θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια ισορροπημένη προσέγγιση, με τον χρόνο που αφιερώνεται στην τροφοδοσία της μπαταρίας και τον χρόνο που αφιερώνεται στην πρίζα.

Η διατήρηση μιας μπαταρίας στο 100% θα μειώσει τον κύκλο ζωής της, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους επαναλαμβανόμενους κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης και τις μεγάλες εκφορτίσεις.

Η μπαταρία θα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και η φόρτιση θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτός ωρών αιχμής, όποτε είναι δυνατόν.

Η μπαταρία του φορητού υπολογιστή θα πρέπει να διατηρείται σε μέτριο επίπεδο φόρτισης (περίπου 40%) εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα. Η τήρηση αυτής της στρατηγικής θα βοηθήσει την μπαταρία σας να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο και θα μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις».