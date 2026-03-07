Αίγινα: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που αναρτούσε βίντεο με επικίνδυνους ελιγμούς στα social media

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού στην Αίγινα προχώρησαν οι αρχές, μετά από βίντεο που δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιώντας επικίδυνους ελιγμούς με τη μηχανή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος εμφανιζόταν σε ζωντανή μετάδοση να κάνει ελιγμούς με τη μοτοσικλέτα του κρατώντας το κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ σε άλλα βίντεο οδηγούσε πατώντας πάνω στη σέλα κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σε βίντεο που ανέβαζε στο λογαριασμό του, ο 30χρονος συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες και οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της Αττικής.

Μετά από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός της μηχανής ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στην Αίγινα. Διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε δίπλωμα ενώ η μηχανή του κατασχέθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, πλαστογραφία και επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.