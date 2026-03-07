Καύσιμα: Καθημερινές οι αυξήσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, ενώ η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει το 1,8 ευρώ ανά λίτρο, ενώ μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι αυξήσεις στις χονδρικές τιμές του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης τρέχουν με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την αμόλυβδη. Συγκεκριμένα, η αμόλυβδη από το 1,26 στις 18 Φεβρουαρίου έφτασε στο 1,33 το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από το 1,09 το λίτρο στις 28/2 φεύγει πλέον από τα διυλιστήρια στο 1,28 στις 6 Μαρτίου. Αυξημένη κατά 17 λεπτά είναι η χονδρική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αγγίζοντας στα 1,02 ευρώ.

Ο Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Ελλάδας ανέφερε ότι «αθροιστικά το πετρέλαιο θα ανέβει 25 λεπτά μέχρι σήμερα και στις βενζίνες 3,5 λεπτά, που θα φτάσουν συνολικά στα 11 με 12 λεπτά παραπάνω».

Βασική αιτία για την ανισορροπία που παρατηρείται στο ρυθμό αύξησης των τιμών, είναι αφενός η υψηλή ζήτηση πετρελαίου και αφετέρου οι φόροι που βαρύνουν την αμόλυβδη.

Για παράδειγμα από το 1,85 που αναμένεται ότι θα φτάσει το Σάββατο η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης, το 58% είναι φόροι τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, το 34% τιμή διυλιστηρίου και το 8% το εκτιμώμενο περιθώριο εταιρειών εμπορίας και πρατηριούχων.

Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής,δήλωσε πως: «Οι βιομηχανίες στην κεντρική Ευρώπη και οι μεταφορές, όλες πια, ζητάνε συμβόλαια, προϊόντα, υγρών καυσίμων και όχι φυσικού αερίου, για να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους».

Από τις 28/2 μέχρι τις 5/3, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης, είχε αυξηθεί κατά 9 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 10 λεπτά.

Με τις αυξήσεις που ανακοίνωσαν τα διυλιστήρια, η αμόλυβδη θα σπάσει το φράγμα των 1,8 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης θα πλησιάσει το 1,75 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1,35 ευρώ.

Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, ενδέχεται να πιέσουν προς τα πάνω και τις τιμές των υπόλοιπων προϊόντων, ωστόσο το μέγεθος των επιπτώσεων στην οικονομία, εξαρτάται από τη διάρκεια της κρίσης. Η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, για φαινόμενα αισχροκέρδειας.