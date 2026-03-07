Ανυποχώρητος ο Σάντσεθ απέναντι στον Τραμπ: «Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι»

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε: «Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η Ισπανία είναι μόνη.

Το λένε αυτοί που μας έλεγαν τα ίδια όταν αναγνωρίσαμε το κράτος της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια κι άλλοι μας ακολούθησαν. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι».

«Αυτοί που θα καταλήξουν μόνοι είναι αυτοί που υπερασπίζονται όσα δεν είναι προς υπεράσπιση. Μία χώρα που πάντα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο όπως η Ισπανία, κερδίζει τον σεβασμό όλου του κόσμου όπως συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες» πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Η ανυποχώρητη στάση του Σάντσεθ

Το τελευταίο διάστημα, η ρήξη του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ευρωπαίου ηγέτη και της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός διατηρεί μια ξεκάθαρα επικριτική θέση απέναντι στις αποφάσεις των ΗΠΑ, ειδικά μετά την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε «παράνομη» την αμερικανική επίθεση και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας παράλληλα ηγέτες ότι χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να καλύψουν πολιτικές αποτυχίες στο εσωτερικό των χωρών τους.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές κορυφώθηκε όταν η Μαδρίτη αρνήθηκε να παραχωρήσει στις ΗΠΑ τη χρήση δύο κοινών στρατιωτικών βάσεων για τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Μάλιστα, ο Σάντσεθ παρομοίασε τις τρέχουσες επιθέσεις με την εισβολή στο Ιράκ το 2003, γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος απείλησε ακόμη και με διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία.

«Ο πόλεμος με το Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος, το οποίο θα πληρώσουμε…», προειδοποίησε ο Πέδρο Σάντσεθ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, μένοντας πιστός στη θέση του πως πρόκειται για μια «παράνομη επέμβαση».