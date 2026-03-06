Σάντσεθ: Τεράστιο λάθος ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ - Θα βοηθήσουμε την Κύπρο

«Ένα τεράστιο λάθος» χαρακτήρισε τον πόλεμο που διεξάγεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Συγκεκριμένα, είπε ότι «αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι, κατά την γνώμη μου, κατά την γνώμη της Ισπανίας, ένα τεράστιο λάθος».

«Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε "Όχι στον πόλεμο στο Ιράν" είμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου», δήλωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στην απόφαση της Μαδρίτης να αποστείλει μια φρεγάτα σε αμυντική αποστολή στην Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι «μεταξύ συμμαχικών χωρών είναι καλό να βοηθά κανείς όταν υπάρχει λόγος και να επισημαίνεται όταν γίνεται λάθος, και αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε».

Τόνισε ακόμη, πως «η πιστή συνεργασία» θα πρέπει να υπερισχύει «της αντιπαλότητας» στις σχέσεις ανάμεσα στην Μαδρίτη και την Ουάσινγκτον, είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, δέχτηκε τις σφοδρές επικρίσεις της Ουάσινγκτον για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις σφοδρές επικρίσεις του Τραμπ για την πολιτική του, ο Πέδρο Σάντσεθ προσπάθησε να κατεβάσει τους τόνους: «Τρέφω απέραντο σεβασμό για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ μεγάλο θαυμασμό για την αμερικανική κοινωνία».