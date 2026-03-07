Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 7 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο σήμερα 7 Μαρτίου γιορτάζουν: Ευγένιος, Ευγένης

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Α΄ Χαιρετισμοί, Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος

Ποιοι ήταν οι Άγιοι Εφραίμ, Βασιλεύς, Ευγένιος, Αγαθόδωρος, Ελπίδιος, Καπίτων και Αιθέριος

Επί της βασιλείας του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ.), όταν οι διωγμοί των Χριστιανών βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Έρμων (300-314 μ.Χ.) έστειλε ιεραποστόλους για τη διάδοση του Χριστιανισμού σε βαρβαρικές περιοχές.

Ο Άγιος Εφραίμ ανέλαβε την αποστολή στη Σκυθία, ενώ ο Άγιος Βασιλεύς στάλθηκε στη Χερσώνα της Κριμαίας. Ο τελευταίος, με το κήρυγμά του, κατάφερε να προσελκύσει πολλούς στην πίστη. Όταν ο ηγεμόνας της περιοχής τον προσκάλεσε, ο άγιος ανέστησε τον νεκρό γιο του, γεγονός που οδήγησε σε μαζικούς βαπτισμούς. Ωστόσο, αυτό προκάλεσε την οργή των ειδωλολατρών, οι οποίοι τον συνέλαβαν, τον έδεσαν και τον έσυραν από τα πόδια μέχρι θανάτου.

Παρόμοια τύχη είχε και ο Άγιος Εφραίμ, ο οποίος αποκεφαλίστηκε από ειδωλολάτρες επειδή κήρυττε το Ευαγγέλιο.