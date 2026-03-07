Φρεγάτα Κίμων: Εντυπωσιακό βίντεο από τον απόπλου από το λιμάνι της Λεμεσού

Απέπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» (F-601) του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι τύπου Belharra, η οποία μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» είχαν καταπλεύσει από την Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Κύπρου.

Η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ώρα που η μεγάλη πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η «Κίμων», μονάδα πρώτης γραμμής τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες αντιαεροπορικές πλατφόρμες του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι προσφέρουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, το οποίο μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλαπλούς εναέριους στόχους. Παράλληλα διαθέτει προηγμένο σύστημα μάχης, επιτρέποντας στη φρεγάτα να λειτουργεί ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε μεγάλη ακτίνα, όχι μόνο για το ίδιο το πλοίο αλλά και για την ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων.