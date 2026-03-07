Φρεγάτα Κίμων: Εντυπωσιακό βίντεο από τον απόπλου από το λιμάνι της Λεμεσού

Ο «Κίμων» είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο
Απέπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» (F-601) του Πολεμικού μας Ναυτικού.
Η φρεγάτα «Κίμων» είναι τύπου Belharra, η οποία μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» είχαν καταπλεύσει από την Ελλάδα, με σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Κύπρου.
Η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ώρα που η μεγάλη πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η «Κίμων», μονάδα πρώτης γραμμής τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες αντιαεροπορικές πλατφόρμες του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι προσφέρουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.
Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, το οποίο μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλαπλούς εναέριους στόχους. Παράλληλα διαθέτει προηγμένο σύστημα μάχης, επιτρέποντας στη φρεγάτα να λειτουργεί ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε μεγάλη ακτίνα, όχι μόνο για το ίδιο το πλοίο αλλά και για την ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η «Κίμων» είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο.
Μήκος: περίπου 122 μέτρα
Εκτόπισμα: περίπου 4.500 τόνοι
Πλήρωμα: 120–130 άτομα
Πρόωση: συνδυασμός ντιζελοκινητήρων και ηλεκτρικής πρόωσης, με έμφαση στη χαμηλή ακουστική υπογραφή
Μέγιστη ταχύτητα: άνω των 27 κόμβων
Αισθητήρες και σύστημα μάχης
Ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D, τοποθετημένο στο PSIM (Panoramic Sensor & Intelligence Module)
Σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4, που προσδίδουν ισχυρές ανθυποβρυχιακές δυνατότητες
Πλήρως δικτυοκεντρικό σύστημα μάχης, σχεδιασμένο για ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών
Οπλισμός
Εκτοξευτές VLS A50 Sylver για πυραύλους Aster 30, παρέχοντας για πρώτη φορά σε ελληνική φρεγάτα δυνατότητα αεράμυνας περιοχής
Αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet MM40 Block 3C
Σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM
Τορπίλες MU90
Δυνατότητα επιχειρήσεων με ελικόπτερο ναυτικής συνεργασίας
