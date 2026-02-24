«Καλάθι του Νονού» 2026: Πότε θα κάνει πρεμιέρα και τι θα περιλαμβάνει

Σχεδόν 2 με 3 εβδομάδες πριν από το Πάσχα, δηλαδή πριν τις 12 Απριλίου ενδεχομένως και εντός του Μαρτίου αναμένται να τεθεί ισχύ το «καλάθι του νονού»,αφού προηγουμένως βγει η σχετική Υπουργική Απόφαση και γίνουν οι επίσημες σχετικές ανακοινώσεις.

Το καλάθι αναμένεται να συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:

σοκολατένια αυγά και πασχαλινά γλυκίσματα,

εποχικά δώρα

πασχαλινές λαμπάδες,

παιχνίδια για παιδιά και εφήβους,

Στόχος του είναι να συγκρατεί τις τιμές ενόψει της περιόδου του Πάσχα.

Επίσης επισημαίνεται πως στο μέτρο αυτό υποχρεούνται να συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής και καταστημάτων παιχνιδιών και να διαθέτουν τουλάχιστον ένα προϊόν από κάθε κατηγορία σε προσιτή τιμή, με ειδική σήμανση στα ράφια, προκειμένου οι καταναλωτές να εντοπίζουν με εύκολο τρόπο τις προσφορές.







