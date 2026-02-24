Πάτρα: Τα παρατράγουδα του καρναβαλικού σαββατοκύριακου- Βανδαλισμοί, φωτιές και ξερίζωμα δένδρων

Με λίγα παρατράγουδα κύλησε το τελευταίο τριήμερο του Πατρινό Καρναβάλι 2026, καθώς καταγράφηκαν περιστατικά βανδαλισμών στο κέντρο της Πάτρας.

Πυρπόλησαν τον μπάστακα στην πλατεία Γεωργίου

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά σημειώθηκε στην πλατεία Γεωργίου, όπου ομάδα νεαρών έβαλε φωτιά σε μπάστακα. Το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους, με αρκετούς να καταγράφουν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα, αντί να αποτρέψουν την ενέργεια.