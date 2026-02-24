Πάτρα: Τα παρατράγουδα του καρναβαλικού σαββατοκύριακου- Βανδαλισμοί, φωτιές και ξερίζωμα δένδρων

Μεμονωμένα περιστατικά στη διάρκεια του καρναβαλικού σαββατοκύριακου στην Πάτρα
Με λίγα παρατράγουδα κύλησε το τελευταίο τριήμερο του Πατρινό Καρναβάλι 2026, καθώς καταγράφηκαν περιστατικά βανδαλισμών στο κέντρο της Πάτρας.
Πυρπόλησαν τον μπάστακα στην πλατεία Γεωργίου
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά σημειώθηκε στην πλατεία Γεωργίου, όπου ομάδα νεαρών έβαλε φωτιά σε μπάστακα. Το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους, με αρκετούς να καταγράφουν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα, αντί να αποτρέψουν την ενέργεια.
Σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, νεαρός προχώρησε στο ξερίζωμα μικρού δέντρου, το οποίο στη συνέχεια απομάκρυνε, προκαλώντας φθορά στο αστικό πράσινο.
Συνωστισμός και επικίνδυνα στιγμιότυπα στα συντριβάνια
Την ίδια ώρα, τα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου μετατράπηκαν σε σημείο… επίδειξης, καθώς δεκάδες άτομα σκαρφάλωναν πάνω τους, δημιουργώντας εικόνες συνωστισμού και αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος, αλλά και πρόκλησης ζημιών στις εγκαταστάσεις.
