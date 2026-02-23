Ερυθρός Σταυρός Πάτρας: Περίπου 600 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν στο υπαίθριο ιατρείο- ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 600 περιστατικά κλήθηκε να διαχειριστεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Αποκριάς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον κρίσιμο ρόλο του στην υγειονομική κάλυψη των μεγάλων εκδηλώσεων του Καρναβαλιού.

Στην «καρδιά» της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου, στον Έσπερο, λειτούργησε οργανωμένος Σταθμός Πρώτων Βοηθειών, ο οποίος ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο υπαίθριο ιατρείο.

Περισσότεροι από 180 εθελοντές Σαμαρείτες- Διασώστες και Ναυαγοσώστες, εθελοντές Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., βρίσκονταν σε διαρκή επιφυλακή.

Ο χώρος είχε διαμορφωθεί με πέντε ειδικές σκηνές και τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να παρέχεται άμεση φροντίδα σε καρναβαλιστές και επισκέπτες που αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας, λιποθυμικά επεισόδια, τραυματισμούς ή άλλα επείγοντα περιστατικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, την Παρασκευή και το Σάββατο καταγράφηκαν συνολικά 223 περιστατικά, ενώ την Κυριακή -ημέρα της Μεγάλης Παρέλασης- ο αριθμός ανέβηκε, με περίπου 400 άτομα να περνούν από το υπαίθριο ιατρείο. Σε κάποιες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή ασθενών στα νοσοκομεία της πόλης για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.