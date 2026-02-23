Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
The Best Carnival 2026
Ερυθρός Σταυρός Πάτρας: Περίπου 600 περι...

Ερυθρός Σταυρός Πάτρας: Περίπου 600 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν στο υπαίθριο ιατρείο- ΒΙΝΤΕΟ

180 εθελοντές ήταν σε διαρκή επιφυλακή

THE BEST CARNIVAL 2026
/

Περίπου 600 περιστατικά κλήθηκε να διαχειριστεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Αποκριάς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον κρίσιμο ρόλο του στην υγειονομική κάλυψη των μεγάλων εκδηλώσεων του Καρναβαλιού.

Στην «καρδιά» της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου, στον Έσπερο, λειτούργησε οργανωμένος Σταθμός Πρώτων Βοηθειών, ο οποίος ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο υπαίθριο ιατρείο.

Περισσότεροι από 180 εθελοντές Σαμαρείτες- Διασώστες και Ναυαγοσώστες, εθελοντές Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., βρίσκονταν σε διαρκή επιφυλακή.

Ο χώρος είχε διαμορφωθεί με πέντε ειδικές σκηνές και τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να παρέχεται άμεση φροντίδα σε καρναβαλιστές και επισκέπτες που αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας, λιποθυμικά επεισόδια, τραυματισμούς ή άλλα επείγοντα περιστατικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, την Παρασκευή και το Σάββατο καταγράφηκαν συνολικά 223 περιστατικά, ενώ την Κυριακή -ημέρα της Μεγάλης Παρέλασης- ο αριθμός ανέβηκε, με περίπου 400 άτομα να περνούν από το υπαίθριο ιατρείο. Σε κάποιες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή ασθενών στα νοσοκομεία της πόλης για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Ειδήσεις Τώρα

Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;

Αίγιο: Δεν άντεχα να τα ακούω να φωνάζουν και τα πυροβόλησα, είπε ο 46χρονος που επιτέθηκε στα παιδιά

Πατρινό Καρναβάλι: Η Πάτρα αποχαιρέτησε τη μεγάλη γιορτή με την καύση του Καρνάβαλου- Ραντεβού στο Καρναβάλι του 2027-ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2026 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Πάτρας Πατρινό Καρναβάλι