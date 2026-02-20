Ο Ερυθρός Σταυρός στη «μάχη» του Καρναβαλιού με 180 εθελοντές- Τι λέει στο thebest η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος

Με ομάδα 180 εθελοντών ρίχνεται στη «μάχη» του τριημέρου του Πατρινό Καρναβάλι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναπτύσσοντας υπαίθριο ιατρείο στην πλατεία Γεωργίου, πεζές περιπολίες κατά μήκος των παρελάσεων και βάρδιες σε σημεία αυξημένου συνωστισμού, με στόχο την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών σε χιλιάδες επισκέπτες και πατρινούς που θα πλημμυρίσουν την πόλη μέχρι την Καθαρά Δευτέρα.

«Θα έχουμε περίπου 180 εθελοντές, με αυξομειώσεις ανάλογα με τις ημέρες και από τα τρία σώματα, με βάρδιες στον «Έσπερο» αλλά και με πεζές περιπολίες, τόσο κατά μήκος των παρελάσεων, όσο και σε σημεία που υπάρχει το βράδυ έντονος συνωστισμός. Φυσικά, θα υπάρχει και επιστημονικό προσωπικό, νοσηλευτές και κοινωνικός λειτουργός. Η 6η ΥΠΕ θα μας ενισχύσει με γιατρούς αλλά και υγειονομικά υλικά, όπως και ο Δήμος Πατρέων», αναφέρει στο thebest.gr η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αγγελική Γιαννακοπούλου.

Όπως εξηγεί, τα περιστατικά που προσέρχονται συνήθως για πρώτες βοήθειες είναι μικροτραυματισμοί, εγκαύματα, οφθαλμολογικά προβλήματα λόγω των καπνογόνων και περιστατικά μέθης, που αποτελούν την πλειονότητα. «Αξίζει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του περσινού καρναβαλιού είχαμε λιγότερα περιστατικά και πιο εύκολα διαχειρίσιμα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο Ερυθρός έχει κάνει ενημερωτικές καμπάνιες, με δύο ημερίδες και μεγάλη βάση δίνουμε στα σχολεία. Έχουμε τυπώσει και φυλλάδια, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, και θα τα μοιράσουμε σε επισκέπτες και πατρινούς. Επίσης, να αναφερθεί ότι τα άτομα που φτάνουν σε εμάς, στην πλειοψηφία τους, είναι επισκέπτες», προσθέτει η κ. Γιαννακοπούλου.