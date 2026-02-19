Πατρινό Καρναβάλι 2026: Aυξημένα δρομολόγια από το Αστικό ΚΤΕΛ- Σε ποιες γραμμές θα έχει λεωφορεία όλο το 24ωρο

Τροποποιημένα δρομολόγια λόγω της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου ανακοινώνει το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών σας μεταφέρουν με σιγουριά και ασφάλεια στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, από και προς το κέντρο της πόλης, με τροποποιημένα δρομολόγια.

Από το Σάββατο 21/02/2026 στις 14:00 έως και το πέρας της Κυριακής, αφετηρία για τα αστικά λεωφορεία των Γραμμών Νο 1 (Εγλυκάδα), Νο 2 (ΤΕΙ), Νο 3 (Ζαρουχλέικα), Νο 7 και Νο 8 θα είναι η οδός Κανακάρη, μεταξύ Πατρέως και Βότση.



ΓΡΑΜΜΗ Νο 1 – Εγλυκάδα

Τελευταίο δρομολόγιο: 23:30 (Σάββατο & Κυριακή).

Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:

Μετάβαση: Κανακάρη – Γούναρη (ανά 30 λεπτά).

Επιστροφή: Γούναρη – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη.

Μέσω Τερψιθέας – Έλληνος Στρατιώτου – Νόρμαν – Όθωνος Αμαλίας (ανά 20–30 λεπτά).

Επιστροφή μέσω Γούναρη – Αγ. Ανδρέου.



ΓΡΑΜΜΗ Νο 2 – ΤΕΙ

Παρασκευή 20/02/2026 (νυχτερινές ώρες): κάθε 30 λεπτά, διαδρομή ΤΕΙ – Αγ. Σοφίας – ΤΕΙ.

Σάββατο & Κυριακή: δρομολόγια όλο το 24ωρο.

Νυχτερινές ώρες: κάθε 30 λεπτά, διαδρομή ΤΕΙ – Κανακάρη – Πατρέως.

Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:

Ιεροθέου – Σολωμού – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη – Αφετηρία (ανά 10 λεπτά).

Επιστροφή: Κανακάρη – Ναυαρίνου – Ιεροθέου.

Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια από Νέο Δρόμο προς κέντρο και επιστροφή. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τη Γραμμή Νο 6.



ΓΡΑΜΜΗ Νο 3 – Ζαρουχλέικα

Τελευταίο δρομολόγιο: 24:00 (Σάββατο & Κυριακή).

Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:

Βορείου Ηπείρου – Σολωμού – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη (Αφετηρία).

Επιστροφή: Κανακάρη – Ναυαρίνου – Βορείου Ηπείρου (ανά 15–20 λεπτά).

Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια από Θερμοπυλών.



ΓΡΑΜΜΗ Νο 5 – Τσουκαλέικα

Οι ώρες των δρομολογίων δεν μεταβάλλονται.

Τελευταίο δρομολόγιο: 24:15 (Σάββατο & Κυριακή).

Κατά τις ώρες της παρέλασης, τα λεωφορεία θα σταματούν στο parking της Παπαφλέσσα.



ΓΡΑΜΜΗ Νο 6 – Πανεπιστήμιο

Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: δρομολόγια όλο το 24ωρο.

Νυχτερινές ώρες: κάθε 30 λεπτά (αφετηρία Καρόλου & Κορίνθου).

Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:

Τερματισμός: Αγ. Σοφίας & Κουρτέσι.

Αφετηρία: Κουρτέσι & Κορίνθου (ανά 15–20 λεπτά).

Κατά τη διάρκεια της Κυριακάτικης παρέλασης, η γραμμή θα εξυπηρετείται έως τον κόμβο Κουρτέσι.



ΓΡΑΜΜΗ Νο 7 – Parking Περιβόλας

Σάββατο & Κυριακή: κάθε μία ώρα.

Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:

Γούναρη – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη.

Επιστροφή: Κανακάρη – Γούναρη.



ΓΡΑΜΜΗ Νο 8 – Άνω & Κάτω Οβρυά

Σάββατο: ανά 30 λεπτά, τελευταίο δρομολόγιο 24:15.

Κυριακή: ανά μία ώρα από το κέντρο.

Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:

Γούναρη – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη (Αφετηρία).

Επιστροφή: Κανακάρη.



Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.