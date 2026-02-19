Πατρινό Καρναβάλι 2026: Aυξημένα δρομολόγια από το Αστικό ΚΤΕΛ- Σε ποιες γραμμές θα έχει λεωφορεία όλο το 24ωρο

Τροποποιημένα δρομολόγια
Τροποποιημένα δρομολόγια λόγω της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου ανακοινώνει το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών σας μεταφέρουν με σιγουριά και ασφάλεια στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, από και προς το κέντρο της πόλης, με τροποποιημένα δρομολόγια.
Από το Σάββατο 21/02/2026 στις 14:00 έως και το πέρας της Κυριακής, αφετηρία για τα αστικά λεωφορεία των Γραμμών Νο 1 (Εγλυκάδα), Νο 2 (ΤΕΙ), Νο 3 (Ζαρουχλέικα), Νο 7 και Νο 8 θα είναι η οδός Κανακάρη, μεταξύ Πατρέως και Βότση.
ΓΡΑΜΜΗ Νο 1 – Εγλυκάδα
Τελευταίο δρομολόγιο: 23:30 (Σάββατο & Κυριακή).
Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:
Μετάβαση: Κανακάρη – Γούναρη (ανά 30 λεπτά).
Επιστροφή: Γούναρη – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη.
Μέσω Τερψιθέας – Έλληνος Στρατιώτου – Νόρμαν – Όθωνος Αμαλίας (ανά 20–30 λεπτά).
Επιστροφή μέσω Γούναρη – Αγ. Ανδρέου.
ΓΡΑΜΜΗ Νο 2 – ΤΕΙ
Παρασκευή 20/02/2026 (νυχτερινές ώρες): κάθε 30 λεπτά, διαδρομή ΤΕΙ – Αγ. Σοφίας – ΤΕΙ.
Σάββατο & Κυριακή: δρομολόγια όλο το 24ωρο.
Νυχτερινές ώρες: κάθε 30 λεπτά, διαδρομή ΤΕΙ – Κανακάρη – Πατρέως.
Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:
Ιεροθέου – Σολωμού – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη – Αφετηρία (ανά 10 λεπτά).
Επιστροφή: Κανακάρη – Ναυαρίνου – Ιεροθέου.
Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια από Νέο Δρόμο προς κέντρο και επιστροφή. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τη Γραμμή Νο 6.
ΓΡΑΜΜΗ Νο 3 – Ζαρουχλέικα
Τελευταίο δρομολόγιο: 24:00 (Σάββατο & Κυριακή).
Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:
Βορείου Ηπείρου – Σολωμού – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη (Αφετηρία).
Επιστροφή: Κανακάρη – Ναυαρίνου – Βορείου Ηπείρου (ανά 15–20 λεπτά).
Δεν θα εκτελούνται δρομολόγια από Θερμοπυλών.
ΓΡΑΜΜΗ Νο 5 – Τσουκαλέικα
Οι ώρες των δρομολογίων δεν μεταβάλλονται.
Τελευταίο δρομολόγιο: 24:15 (Σάββατο & Κυριακή).
Κατά τις ώρες της παρέλασης, τα λεωφορεία θα σταματούν στο parking της Παπαφλέσσα.
ΓΡΑΜΜΗ Νο 6 – Πανεπιστήμιο
Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: δρομολόγια όλο το 24ωρο.
Νυχτερινές ώρες: κάθε 30 λεπτά (αφετηρία Καρόλου & Κορίνθου).
Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:
Τερματισμός: Αγ. Σοφίας & Κουρτέσι.
Αφετηρία: Κουρτέσι & Κορίνθου (ανά 15–20 λεπτά).
Κατά τη διάρκεια της Κυριακάτικης παρέλασης, η γραμμή θα εξυπηρετείται έως τον κόμβο Κουρτέσι.
ΓΡΑΜΜΗ Νο 7 – Parking Περιβόλας
Σάββατο & Κυριακή: κάθε μία ώρα.
Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:
Γούναρη – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη.
Επιστροφή: Κανακάρη – Γούναρη.
ΓΡΑΜΜΗ Νο 8 – Άνω & Κάτω Οβρυά
Σάββατο: ανά 30 λεπτά, τελευταίο δρομολόγιο 24:15.
Κυριακή: ανά μία ώρα από το κέντρο.
Από Σάββατο 14:00 έως πέρας Κυριακής:
Γούναρη – Καραϊσκάκη – Πατρέως – Κανακάρη (Αφετηρία).
Επιστροφή: Κανακάρη.
Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr