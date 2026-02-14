Το βουλκανιζατέρ που θα εφημερεύει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.



Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 ΟΒΡΥΑ

2615503401