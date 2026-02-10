Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 11-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΘΕΟΧ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε την Τετάρτη 11 -2-2026 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΧΑΡΙΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΡΤΙΔΗ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β´ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΡΤΙΔΗ,

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΡΙΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΣΤΕΦ. ΚΟΥΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε την Τετάρτη 11 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεϊκων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΙΩΤΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 34

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 M.M ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

