Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 11-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΘΕΟΧ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Τετάρτη 11 -2-2026 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΧΑΡΙΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΡΤΙΔΗ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β´ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΡΤΙΔΗ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΡΙΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΣΤΕΦ. ΚΟΥΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Τετάρτη 11 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεϊκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 34
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 M.M ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
----------------------
Περπάτημα ή σκάλες; Ποια κίνηση χαρίζει περισσότερα χρόνια ζωής
Στα 11 καταστήματα που κλείνουν τα ΕΛΤΑ Λεχαινών από 20 Φεβρουαρίου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr