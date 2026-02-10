Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 11-2-2026

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα)  ΘΕΟΧ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ  89

Κηδεύουμε την Τετάρτη 11 -2-2026  & ώρα  3.30 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίου Παντελεήμονα  Προαστίου.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΧΑΡΙΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Ο  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΡΤΙΔΗ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β´ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΡΤΙΔΗ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΡΙΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΣΤΕΦ. ΚΟΥΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ   89

Κηδεύουμε την Τετάρτη 11 -2-2026  & ώρα  11 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεϊκων.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΙΩΤΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ        

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 34

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 M.M ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

----------------------

 

