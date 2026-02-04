Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 5-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΔΗΜ. ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΑΣΩ χήρα ΑΘ. ΦΑΡΜΑΚΗ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΠ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 71)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ. ΚΕΦΑΛΑ
(ΕΤΩΝ 80)
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 5/2/2026 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Κάτω Αχαΐας,
Τα παιδιά του: Ιωάννα Κεφάλα, Βασίλειος & Κεφάλα
Οι αδελφοί
Οι εγγονοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΉ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΑΡΓΥΡ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ &ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΗΛ. ΚΑΡΑΛΗ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Πέμπτη 5-2-2026 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΛΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΡΑΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΑΘ. ΜΑΚΡΗ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ
1) ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2) ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------
