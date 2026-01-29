Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΛΙΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΙΝΤΖΕΜΠΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡ. ΛΥΡΑΚΗ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΦΑΙΗ, ΔΑΝΙΗΛ, ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα ΑΡΤ. ΜΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧ. ΜΟΝΑΣΤΙΡΛΗ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΝΑΣΤΙΡΛΗ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΚΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΡΕΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΡΗΓ. ΚΑΡΚΑΤΣΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε την Παρασκευή 30-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσης.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΑΡΚΑΤΣΑ, ΟΛΓΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΘΕΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΕΤΡΟ ΜΙΧ. ΚΑΘΡΕΠΤΑ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Παρασκευή 30-1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΣ & ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΘΡΕΠΤΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΗΣ & ΜΙΜΗ ΚΑΘΡΕΠΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΥΖ. ΣΩΤ.
ΜΠΕΚΙΡΗ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) DEXTER
ΓΟΥΙΛΣΟΝ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΙΣΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,00 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε το Σάββατο 31-1-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά του: Μαρία Παπαγεωργίου και ο σύντροφος της Αλέξανδρος Γιακαμόζης.
Τα αδέλφια του: Άρης Παπαγεωργίου, Σωτηρία χήρα Ευαγγ. Σίνη, Χρυσούλα και Γεώργιος Αναστασόπουλος, Ελένη χήρα Αλεξ. Παλιουρα, Αγγελική και Βασίλειος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος και Κων/να Παπαγεωργίου, Ιωάννης και Βασιλική Παπαγεωργίου.
Και η Έλλη
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr