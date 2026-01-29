Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31-1-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΛΙΑ 

ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΙΝΤΖΕΜΠΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡ. ΛΥΡΑΚΗ

ΕΤΩΝ 93 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 92 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΦΑΙΗ, ΔΑΝΙΗΛ, ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα ΑΡΤ. ΜΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 95 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧ. ΜΟΝΑΣΤΙΡΛΗ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΝΑΣΤΙΡΛΗ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΚΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΡΕΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΓΡΗΓ. ΚΑΡΚΑΤΣΑ
 
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 65

Κηδεύουμε την Παρασκευή  30-1-2026  & ώρα 11 π. μ.  από  τον Ιερό  Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσης.                   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Ο  ΥΙΟΣ  ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΑΡΚΑΤΣΑ, ΟΛΓΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΘΕΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΠΕΤΡΟ  ΜΙΧ. ΚΑΘΡΕΠΤΑ

ΕΤΩΝ   80
  
Κηδεύουμε την Παρασκευή  30-1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΣ & ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΘΡΕΠΤΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΗΣ & ΜΙΜΗ ΚΑΘΡΕΠΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΥΖ. ΣΩΤ.

ΜΠΕΚΙΡΗ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) DEXTER

ΓΟΥΙΛΣΟΝ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΙΣΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΩΝ 83 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,00 π.μ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Κηδεύουμε το Σάββατο 31-1-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά του: Μαρία Παπαγεωργίου και ο σύντροφος της Αλέξανδρος Γιακαμόζης.

Τα αδέλφια του: Άρης Παπαγεωργίου, Σωτηρία χήρα Ευαγγ. Σίνη, Χρυσούλα και Γεώργιος Αναστασόπουλος, Ελένη χήρα Αλεξ. Παλιουρα, Αγγελική και Βασίλειος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος και Κων/να Παπαγεωργίου, Ιωάννης και Βασιλική Παπαγεωργίου.

Και η Έλλη

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας

Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα»

Έφυγε από τη ζωή στα 40 της χρόνια η Αριστέα Καζάκου, Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Φραντζής Σαμιώτης Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου

Info