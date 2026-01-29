Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΛΙΑ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΙΝΤΖΕΜΠΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡ. ΛΥΡΑΚΗ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΦΑΙΗ, ΔΑΝΙΗΛ, ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα ΑΡΤ. ΜΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

----------------

ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧ. ΜΟΝΑΣΤΙΡΛΗ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΝΑΣΤΙΡΛΗ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΚΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΡΕΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΡΗΓ. ΚΑΡΚΑΤΣΑ



ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 65

Κηδεύουμε την Παρασκευή 30-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιτίτσης.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΚΑΡΚΑΤΣΑ, ΟΛΓΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΘΕΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΕΤΡΟ ΜΙΧ. ΚΑΘΡΕΠΤΑ

ΕΤΩΝ 80



Κηδεύουμε την Παρασκευή 30-1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΣ & ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΘΡΕΠΤΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΗΣ & ΜΙΜΗ ΚΑΘΡΕΠΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΥΖ. ΣΩΤ.

ΜΠΕΚΙΡΗ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

------------------