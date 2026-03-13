Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15-3-2026

Μνημόσυνα

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 9:00 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Χαλανδρίτσης Ερυμάνθου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΕΛΕΝΗΣ Πρεσβυτέρας Ιερέως ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΤΩΝ 69) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 – 3 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ χήρας ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΕΤΩΝ 87 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΡΑΦΑΕΛΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΒΑΛΑ ΕΤΩΝ 66 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΑΒΑΛΑ ΕΛΛΗ – ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 14-3-2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ρώσσου Πατρών, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΤΩΝ 84 Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Αθηνά Τα παιδιά του: Ζωή, Κων/νος, Μαγδαληνή και Ανδρέας Τα εγγόνια του: Ιωάννα, Αθηνά Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 14-3-2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΖΩΗ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΔΕ ΕΤΩΝ 65 Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας Ο σύζυγος: Αθανάσιος Τα παιδιά της: Αδαμαντία Μοδε και Γεώργιος Αντωνέλης, Ιωάννης-Χρυσόστομος Μοδες και Καλλινίκη Κουτρούκη Τα αδέλφια της Τα ανίψια της Οι λοιποί συγγενείς. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 79) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΞΕΝΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΞΕΝΗ ΓΕΙΤΟΝΑΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΝΕΛΛΑ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΙΚΟΣ & ΓΙΩΤΑ, ΣΕΒΑΣΤΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 14-3-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛ. ΚΑΡΑΛΗ ΕΤΩΝ 88 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΛΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΡΑΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΑΘ. ΜΑΚΡΗ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 14-3-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΑΘΗΝΑΣ (χήρας) ΣΤΕΦ. ΚΟΥΝΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 89 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ χήρας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΟΝΗ ΦΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΟΥΛΑ ΧΡΟΝΗ ΚΟΣΜΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 - 3 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΖΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Λεοντίου Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΑΤΣΑΓΓΑ (ΕΤΩΝ 87) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΟΛΓΑ ΜΑΤΣΑΓΓΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΑ ΜΑΤΣΑΓΓΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜΑΡΙΝΕΛΑ, ΣΟΦΙΑ & ΑΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: ΜΙΧΑΗΛ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΣΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΑΤΣΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΚΡΙΜΠΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΤΑΣ ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (χήρα) ΕΛΕΥΘ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (χήρας) ΔΗΜ. ΓΑΤΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 92 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΟΛΓΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΘΩΜΑΣ, ΒΙΟΛΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΒΑΝΖΕΛ) ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 80 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΤΑΣΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΡΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 15-3-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΕΥΘΥΜΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΤΩΝ 95 Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά της: Σοφία Κυριακίδη, Κυριάκος και Δήμητρα Κυριακίδη Τα εγγόνια της: Αλεξία, Γεωργία Η αδελφή της: Ειρήνη χήρα Δημ. Βαγενά Τα ανίψια της Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 15-3-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 72 Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά του: Αντιγόνη Παπαγεωργίου, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Χριστίνα και Θεοφάνης Μπαραμπάτης Τα αδέλφια του: Θεοδώρα και Κώστας Κίττας, Ουρανία και Αθανάσιος Μανιάτης Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 15-3-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΑΣΗΜΙΝΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 94 Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά της: Φωτεινή και Λεωνίδας Κολυρόπουλος, Αγαθη και Γεώργιος Δριβήλας Τα εγγόνια της Τα δισέγγονα της Τα αδέλφια της Τα ανίψια της Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 15-3-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΠΕΤΡΟΥ ΗΛ. ΣΜΥΡΛΗ ΕΤΩΝ 55 Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Ευγενία Τα αδέλφια του Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 15-3-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΥΡΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 97 Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας Τα παιδιά του: Δημήτριος και Μαρία Κουράτου, Γεωργία Κουράτου Τα εγγόνια του: Δημήτρης και Θεοδώρα, Νικόλαος και Μαρία, Κωνσταντίνα και Σπυρίδων Τα δισέγγονα του Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΦΡΟΥΛΑ ΔΩΣΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΩΣΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: [email protected] ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ χήρας ΣΠΥΡ. ΝΤΟΥΝΗ ΕΤΩΝ 80 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚNΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΙΡΙΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

email: [email protected] ---------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΠΑΝ. ΠΑΡΤΙΔΗ ΕΤΩΝ 94 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ & ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΡΤΙΔΗ,

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΡΙΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ). ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟ ΟΔΗΓΟ ΚΤΕΛ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ & ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

(ΙΕΡΕΑΣ) ΑΝΔΡΕΑΣ & (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΥΤΥΧΙΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΗΦΩΝΑΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΑΠΑΝΤΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-3-2026 & ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ {ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΒΡΑΧΝΗ} ~•ΕΤΩΝ 89•~ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΡΑΧΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΜΑΥΡΟΪΔΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΒΡΑΧΝΗ Η ΕΓΓΟΝΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2026 & ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ {ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ} ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ~•ΕΤΩΝ 41•~ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΠΕΘΕΡΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 και ώρα 9 π.μ., Ετήσιο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Νέου Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΔΙΔΑΧΟΥ ΕΤΩΝ 92



Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Αλέξιος & Δέσποινα, Ιωάννης & Νικολίτσα, Γεώργιος & Ελένη Διδάχου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

Παναγιώτης, Γεώργιος, Αφροδίτη & Στέφανος, Παναγιώτης, Χρήστος, Παναγιώτης, Γεώργιος, Αγαμέμνονας ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»: Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΤΩΝ 54 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΪΝΑΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΦΑΝΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΟΒΡΥΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΔΙΠΛΑΡΟΥ ΕΤΩΝ 79 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΙΠΛΑΡΟΥ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΠΛΑΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΙΠΛΑΡΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΠΛΑΡΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΑΡΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 15-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΕΤΩΝ 85 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 15-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ, Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΓΚΟΛΩΝΗ ΕΤΩΝ 94 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΚΟΛΩΝΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΛΩΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---------------