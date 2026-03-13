Στον Εισαγγελέα ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα

Την πόρτα του εισαγγελέα Χανίων πέρασε ο Πολωνός που πιάστηκε να έχει στις κατοχή του φωτογραφίες από την βάση της Σούδας
Στα Δικαστήρια Χανίων προκειμένου να απολογηθεί σε Εισαγγελέα και Ανακρίτρια οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στην Σούδα.
Υπενθυμίζεται ότι στο κινητό του Πολωνού που διέμενε σε τροχόσπιτο, βρέθηκαν αρκετές φωτογραφίες με καράβια και αεροπλάνα από την περιοχή της Σούδας.
Επίσης, εντοπίστηκαν ένα λαπτοπ, usb και τάμπλετ, τα οποία μεταφέρθηκαν για έρευνα στην ΔΕΕ.
Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι ο 58χρονος επισκεπτόταν το Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη.
Διαπιστώθηκε ότι ήταν στο Μαράθι Σούδας και το 2024 και το 2025.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έκανε τουρισμό και αρνείται τις κατηγορίες.
