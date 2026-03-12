Συνελήφθη Πολωνός για κατασκοπεία στη Σούδα

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται εδώ και δύο ώρες ένας Πολωνός στη Σούδα που συνελήφθη για κατασκοπεία.

Είχε εγκατασταθεί εδώ και μερικούς μήνες στην παραλία Μαράθι που βρίσκεται πλησίον της ναυτικής βάσης της Σούδας. Σε αυτό το διάστημα φέρεται να φωτογράφιζε τους στρατιωτικούς προβλήτες στον ναύσταθμο.

Αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία ο συλληφθείς

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αρνείται τα πάντα, ωστόσο οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει κινητό τηλέφωνο και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες εξετάζονται αυτή την ώρα στα Εργαστήρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.