ΗΠΑ: Συναγερμός για ένοπλο σε συναγωγή και σχολείο στο Μίσιγκαν

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ ανακοίνωσε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται σε «περιστατικό με ενεργό ένοπλο» στο Temple Israel, στο West Bloomfield του Μίσιγκαν, το απόγευμα της Πέμπτης.

Αστυνομικές δυνάμεις του West Bloomfield, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ και η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν βρίσκονται στο σημείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την εκκένωση του Temple Israel.

Οι αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Το West Bloomfield High School, το West Bloomfield Middle School, το Doherty Elementary School και τα Bloomfield Hills Schools βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς ασφαλείας.