Σπύρος Σκιαδαρέσης: Συνάντηση για το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης

Συνάντηση ενημέρωσης με μέλη της Κίνησης «Πρόταση» για την κατάσταση και το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης μετά τις ανακοινώσεις κυβερνητικών στελεχών για κατάργησή τους πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της περιφερειακής παράταξης, «Νέα Δυτική Ελλάδα», έπειτα από πρόσκληση του επικεφαλής, Σπύρου Ν. Σκιαδαρέση.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκτός από τον κ. Σκιαδαρέση, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αχαΐας, Θεοφάνης Αδαμόπουλος και Γεράσιμος Φεσσιάν και από την Κίνηση «Πρόταση», ο πρόεδρος Ανδρέας Σαμοθρακίτης και ο Γραμματέας – Επιστημονικός Υπεύθυνος, Βασίλειος Πασσάς, οι οποίοι παρουσίασαν την τρέχουσα κατάσταση και τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Πρόληψης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκε έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις που φαίνεται να διαμορφώνονται σχετικά με το μέλλον αυτών των σημαντικών δομών πρόληψης, ο αριθμός των οποίων πανελλαδικά είναι 75, καθώς ήδη ο Υφυπουργός Υγείας έχει ανακοινώσει πως τα Κέντρα Πρόληψης θα κλείσουν τον Δεκέμβριο του 2027, με τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τον προβληματισμό που έχει ήδη εκφραστεί από τον Νοέμβριο του 2023, όταν το σχέδιο νόμου για την «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» προέβλεπε την κατάργηση των Κέντρων Πρόληψης με μία μόνο νομοθετική διάταξη. Όπως έχει επισημανθεί από επιστημονικούς φορείς και εργαζομένους στον χώρο της πρόληψης, πρόκειται για δομές που επί περισσότερα από 25 χρόνια λειτουργούν ως ζωντανά κύτταρα μέσα στις τοπικές κοινωνίες, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρόληψης.

Ο κ. Σκιαδαρέσης εξέφρασε τη στήριξή του στα μέλη της Κίνησης «Πρόταση», επισημαίνοντας ότι η πρόληψη αποτελεί θεμέλιο της δημόσιας υγείας.

«Ως περιφερειακή παράταξη θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό αφορά άμεσα την κοινωνική συνοχή και την ψυχική υγεία των πολιτών. Η πρόληψη δεν μπορεί να αποδυναμώνεται, ούτε να αποκόπτεται από την τοπική κοινωνία που υπηρετεί.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να συμβάλλουμε στον δημόσιο διάλογο, στηρίζοντας τις δομές που εδώ και δεκαετίες προσφέρουν ουσιαστικό έργο στην πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας», τόνισε ο κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης.