Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για κατοχή ηρωίνης

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στη σύλληψη ενός άνδρα για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης.
Πάτρα: Ανησυχία στους ταξιδιώτες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή- Ακυρώσεις και στροφή προς την Ευρώπη
Το Ιράν έπληξε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικα Εμιράτα
Αιτωλοακαρνανία: Εξάρθρωση οργάνωσης που έκλεβε ζώα - Πέντε συλλήψεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr