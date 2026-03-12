Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για κατοχή ηρωίνης

Στη σύλληψη ενός άνδρα για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης.