Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων στην περιοχή

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, ο πόλεμος εξαπλώθηκε στην περιοχή προκαλώντας θύματα σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στα ΜΜΕ, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν βρίσκεται σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα το σύνολο των παρακάτω απολογισμών.

Αυτοί οι αριθμοί βασίζονται σε στοιχεία που επικοινωνούν οι κυβερνήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υγειονομικές αρχές και οι οργανισμοί διάσωσης των χωρών.

Ιράν

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανέφερε τη Δευτέρα πως περισσότερα από 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων περίπου 200 γυναίκες και 200 παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών και ότι περισσότεροι από 10.000 άμαχοι έχουν τραυματιστεί.

Η μκο Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, καταμέτρησε από την πλευρά της την Τετάρτη 11 Μαρτίου τουλάχιστον 1.825 νεκρούς, εκ των οποίων 1.276 αμάχους, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 200 παιδιών, όπως και 197 στρατιωτικών και 352 ανθρώπων, η ιδιότητα των οποίων δεν έχει καθοριστεί.

Ισραήλ

Οι υπηρεσίες διάσωσης και οι ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για 14 νεκρούς συνολικά μετά την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τους διασώστες, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ τους 4 ανήλικοι και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, από τότε που το Ιράν ξεκίνησε να εκτοξεύει πυραύλους στη χώρα απαντώντας στα αμερικανικό-ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με έναν απολογισμό που υπολόγισε το AFP βάσει των ανακοινώσεών τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο στρατιωτών κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο.

Λίβανος

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου ανέφερε σήμερα πως 687 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των μαχών τη 2α Μαρτίου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, εκ των οποίων 98 παιδιά και 52 γυναίκες. Ο αριθμός των εκτοπισμένων ξεπερνά τους 800.000.

Ο λιβανέζικος στρατός είπε πως τρεις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί.

Η οργάνωση Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει απώλειες στις τάξεις της.

Οι χώρες του Κόλπου

Οι αρχές των χωρών του Κόλπου και η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) έκαναν λόγο για 24 νεκρούς σε αυτήν την περιοχή από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων, μεταξύ αυτών 11 άμαχοι.

Μεταξύ των στρατιωτικών ή μελών των δυνάμεων ασφαλείας, επτά είναι Αμερικανοί στρατιώτες.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός και το υπουργείο Υγείας έχουν καταγράψει 6 νεκρούς: δύο στρατιώτες από το Κουβέιτ, δύο συνοριοφύλακες και δύο αμάχους, μεταξύ αυτών ένα κορίτσι 11 ετών.

Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων και το γραφείο ΜΜΕ του Ντουμπάι αναφέρουν έξι νεκρούς, τέσσερις αμάχους και δύο στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ενός ελικοπτέρου που αποδίδεται σε τεχνική βλάβη.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας μιλά για δύο νεκρούς αμάχους, την ώρα που το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοινώνει επίσης δύο νεκρούς.

Το κέντρο θαλάσσιας ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ναυτικού στη θάλασσα.

Στο Κατάρ, το υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε 16 τραυματίες, χωρίς να αναφέρει νεκρούς.

Η Centcom επιβεβαίωσε τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτικών στο Κουβέιτ και ενός ακόμη στη Σαουδική Αραβία.

Ιράκ

Ένοπλες οργανώσεις και αξιωματούχοι δήλωσαν πως τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράκ από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με μία καταμέτρηση του AFP.

Φιλοϊρανοί μαχητές στο Ιράκ ανέφεραν πως 32 μέλη τους σκοτώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα που αποδίδουν στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

Ομάδες Κούρδων ανταρτών δήλωσαν πως τουλάχιστον 3 Ιρανοί Κούρδοι μαχητές έχουν σκοτωθεί σε βομβαρδισμούς που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον θέσεών τους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Κουρδικές πηγές ασφαλείας λένε πως ένα στέλεχος ασφαλείας του αεροδρομίου σκοτώθηκε σε μια επίθεση με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου του Ερμπίλ.

Επιπλέον, αξιωματούχοι δηλώνουν πως ένας άμαχος σκοτώθηκε από θραύσματα μιας ρουκέτας έπειτα από ένα πλήγμα στη νοτιοανατολική Βαγδάτη.

Ιορδανία

Ο εκπρόσωπος Τύπου του στρατού της Ιορδανίας, ο ταξίαρχος Μουσταφά Χαγιαρί, δήλωσε πως 14 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε διαφορετικές περιοχές της χώρας από συντρίμμια πυραύλων και ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους.

Συρία

Όπως μεταδίδουν συριακά κρατικά ΜΜΕ, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις συντριμμιών κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ τη Δευτέρα.