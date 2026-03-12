Δήμος Καλαβρύτων: «Δεν θα αφήσουμε τον Οδοντωτό να πεθάνει»- Προαναγγέλλει πολιτικά και νομικά μέτρα

Με έντονη ανησυχία και σαφείς αιχμές απέναντι στη διοίκηση του Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο Δήμος Καλαβρύτων αντιδρά στην αιφνιδιαστική ανακοίνωση για την αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτoύ Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εξέλιξη στην ιστορία της εμβληματικής σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία -όπως επισημαίνει- λειτουργεί αδιάλειπτα επί 130 χρόνια χωρίς σοβαρά περιστατικά που να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές: «Επί 130 χρόνια ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος δεν διέκοψε ποτέ τα δρομολόγια του. Επί 130 χρόνια δεν υπήρξε ποτέ κανένα σοβαρό περιστατικό που να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Και σήμερα, σε συνθήκες κανονικότητας και σύγχρονων τεχνικών μέσων, αιφνιδιαστικά ανακοινώνεται αναστολή των δρομολογίων με το επιχείρημα της διενέργειας γεωλογικών μελετών, με ασαφές και αόριστο χρονοδιάγραμμα, χωρίς καμία προηγούμενη προετοιμασία ή ενημέρωση.

Αποδεικνύεται, δυστυχώς, ότι όσα ο Δήμος Καλαβρύτων επί πολλούς μήνες κατήγγειλε περί εγκατάλειψης και απαξίωσης της γραμμής ήταν απολύτως βάσιμα.

Έτσι, αντί ο ΟΣΕ να σπεύσει να συμπληρώσει τα όποια κενά υπήρχαν, έρχεται σήμερα ν’ αναστείλει τα δρομολόγια και να γράψει την μελανότερη σελίδα στην ιστορία του Οδοντωτού.

Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Ως δημοτική αρχή δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μεθοδεύσει τον αργό θάνατο του Οδοντωτού.

Μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες ο Δήμος Καλαβρύτων, σε συνεννόηση με τον Δήμο Αιγιαλείας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους τοπικούς φορείς, θα καθορίσει τα επόμενα βήματα του σε πολιτικό και νομικό επίπεδο. Η κανονική και πλήρης σε αριθμό δρομολογίων λειτουργία του Οδοντωτού είναι αυτονόητη και δεν μπαίνει σε καμιά λογική συμβιβασμού. Κάθε άλλη απόφαση δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή».