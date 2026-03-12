Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Σοβαρές ελλείψεις, υποστελέχωση και εντατικοποίηση της εργασίας στο Τζάνειο Νοσοκομείο»

Επίσκεψη στο Τζάνειο Νοσοκομείο πραγματοποίησε ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Το Τζάνειο Νοσοκομείο στον Πειραιά επισκέφθηκε την Τετάρτη 11/3/2026, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τον συντονιστή της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πειραιά Δημήτρη Πετρά, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά, συντονιστές Ο.Μ. Πειραιά, καθώς και μέλη του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Αναστάσιο Μύτογλου, ο οποίος παρουσίασε μια εικόνα ομαλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος, υποδηλώνοντας ότι δεν υφίσταται κάποιο σοβαρό πρόβλημα!

Στη συνέχεια ο Βουλευτής και το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, οι οποίοι ανέδειξαν μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και επηρεάζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην ύπαρξη εργαζομένων διαφορετικών ταχυτήτων, στην εντατικοποίηση της εργασίας, στις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, στην ανάγκη για αξιοπρεπείς μισθούς, στην απουσία ένταξης πολλών εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και στη συνολικότερη υποβάθμιση και αδιαφορία της κυβέρνησης για το ΕΣΥ.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και υπογράμμισε πως θα συνεχίσει, με κάθε πρόσφορο μέσο και σε κάθε θεσμική ευκαιρία, να αναδεικνύει τα σοβαρά αυτά προβλήματα και να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις για την ενίσχυση του.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασική προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελεί η σταθερή και ουσιαστική στήριξη του ΕΣΥ και των δημόσιων νοσοκομείων που το συγκροτούν. Όπως επισημάνθηκε, η ενίσχυση του ΕΣΥ προϋποθέτει την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, την ουσιαστική αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, αλλά και την πλήρη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υγείας.