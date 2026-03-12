Πάτρα: Συναγερμός για παραπλανητικά email με «πρόστιμα τροχαίας»

Προσοχή σε νέο κύμα ηλεκτρονικής απάτης
Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι Πατρινοί τις τελευταίες ώρες, καθώς καταγράφεται μαζική αποστολή παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που εμφανίζονται ως δήθεν ειδοποιήσεις για τροχαίες παραβάσεις.
Τα συγκεκριμένα email ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι υπάρχει υποτιθέμενο απλήρωτο πρόστιμο που σχετίζεται με το όχημά τους και τους προτρέπουν να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμή μέσω συνδέσμου που περιλαμβάνεται στο μήνυμα. Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε πιθανές επιπλέον χρεώσεις ή ακόμη και σε δικαστικές συνέπειες, με στόχο να προκαλέσει πανικό και να ωθήσει τον πολίτη να πατήσει τον σύνδεσμο.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία ακόμη μορφή ηλεκτρονικής απάτης (phishing), μέσω της οποίας οι δράστες προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι πολίτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση:
να ανοίγουν τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα
να απαντούν στο email
να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικά δεδομένα
Η ασφαλέστερη πρακτική είναι η άμεση διαγραφή του μηνύματος και η αποφυγή οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενό του.
Παρόμοιες απόπειρες απάτης βασίζονται συνήθως στον αιφνιδιασμό και στον φόβο του παραλήπτη, γι’ αυτό και οι αρχές συστήνουν ψυχραιμία και έλεγχο πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ειδικά όταν ένα μήνυμα ζητά επείγουσα πληρωμή ή προσωπικές πληροφορίες.
Πάτρα: Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στον ποδηλατόδρομο ο Ανδρέας Ηλιάδης
Αλλάζει ο καιρός από την ερχόμενη εβδομάδα και γίνεται πιο φθινοπωρινός
Πάτρα: Επεισόδιο στην Έξω Αγυιά- Αναφορά για ανήλικο με μαχαίρι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr