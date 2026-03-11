Πάτρα: Επεισόδιο στην Έξω Αγυιά- Αναφορά για ανήλικο με μαχαίρι

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Έξω Αγυιάς στην Πάτρα, κοντά στην οδό Αυστραλίας, μετά τα σχολεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του περιστατικού ένας ανήλικος (πιθανόν 14χρονος) φέρεται να είχε στην κατοχή του αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή για τον έλεγχο της κατάστασης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.