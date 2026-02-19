«Εξοικονομώ»: Η Πάτρα πρωταθλήτρια με 1.009 κατοικίες ενταγμένες στο πρόγραμμα

Η Πάτρα καταγράφει τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό κατοικιών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για την περίοδο 2024–2025, με συνολικά 1.009 σπίτια να λαμβάνουν χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση.

Παρά τον υψηλό αυτό αριθμό, το ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με το σύνολο των επιλέξιμων κατοικιών της πόλης παραμένει χαμηλό, μόλις 0,82%, δηλαδή λιγότερο από 1 στα 100 σπίτια που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν.

Τα Ιωάννινα ακολουθούν με 953 κατοικίες ενταγμένες στο πρόγραμμα, αριθμός ελαφρώς χαμηλότερος από την Πάτρα, αλλά με υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής 1,44%, γεγονός που δείχνει μεγαλύτερη διείσδυση του «Εξοικονομώ» στο τοπικό κτιριακό απόθεμα. Αντίστοιχα, η Λάρισα με 639 κατοικίες παρουσιάζει ποσοστό συμμετοχής 0,81%, ενώ ο Δήμος Αθηναίων, παρά το τεράστιο μέγεθος και τον μεγάλο αριθμό παλαιών κατοικιών, εμφανίζει μόλις 600 σπίτια ενταγμένα, ποσοστό 0,14%. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη, με 587 κατοικίες και ποσοστό 0,28%, όπως γράφει το powergame.gr.

Η κατάσταση διαφοροποιείται σε μικρότερες πόλεις και δήμους της περιφέρειας, όπου το πρόγραμμα έχει πιο ουσιαστικό αντίκτυπο. Στο Αγρίνιο εντάχθηκαν 549 κατοικίες, ποσοστό 1,08%, στο Βόλο 525 σπίτια (0,65%), ενώ η Πέλλα ξεχωρίζει πανελλαδικά με 497 κατοικίες και το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, 1,68%. Ακολουθούν η Βέροια με 475 κατοικίες και 1,39% και τα Τρίκαλα με 471 κατοικίες και 1,20%. Σε αυτές τις περιοχές, η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά σημαντικό μέρος του αποθέματος των κατοικιών, καθιστώντας το «Εξοικονομώ» μια ουσιαστική παρέμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση της περιφέρειας.