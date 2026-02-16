Διακοπτό: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων & Φορέων περιοχής Διακοπτού προχωρά σε συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει:

"Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων & Φορέων περιοχής Διακοπτού μετά τα τελευταία απανωτά συμβάντα στη λειτουργία των συρμών του Οδοντωτού Διακοπτού - Καλαβρύτων καλεί όλους τους συμπολίτες και όχι μόνο, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Πνευματικό Κέντρο Διακοπτού την Παρασκευή 27-02-2026 και ώρα 19:30.

Στα πλαίσια αυτής της κινητοποίησης η Επιτροπή μας θα δώσει Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 18-02-2026 στις 13:30 στα γραφεία του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού (Μουσείο Οδοντωτού, Διακοπτό).



Δε θα επιτρέψουμε άλλη απαξίωση του τραίνου μας από την αδιαφορία, τις σκοπιμότητες και τις υστερόβουλες μεθοδεύσεις. Θα επαναφέρουμε τη λειτουργία του Οδοντωτού μας στην πρότερη της σκανδαλώδους πώλησης κατάσταση. Είναι στο χέρι μας να υποχρεώσουμε τους υπεύθυνους και τους διαχειριστές να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, για τα οποία πληρώνονται αδρά από τους φόρους μας και αυτούς που κερδίζουν πολύ περισσότερα από αυτά που τους αναλογούν.

Απαιτούμε:



α) τη θωράκιση των πρανών κατά μήκος της γραμμής (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

β) τη συντήρηση των γραμμών (ΟΣΕ)

γ) τη συχνή και ασφαλή κίνηση στα δρομολόγια των συρμών (Hellenic Tain).

ΟΛΟΙ στη συγκέντρωσή μας για να διατρανώσουμε τη διαμαρτυρία μας και να

συνδιαμορφώσουμε δυναμικά τις νέες κινήσεις μας. Το τρενάκι μας πρέπει και θα αποκτήσει και πάλι τη φήμη και την αξιοπιστία του.

Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι:

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΗΚΤΑ ΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟ

ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ!

Και θα το καταλάβουν".