Έπεσε το Χ για εκατομμύρια χρήστες σε όλον τον κόσμο

Αναφορές για προβλήματα πρόσβασης στον ιστότοπο και την εφαρμογή
Προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλοί χρήστες του Χ (πρώην Twitter) το μεσημέρι της Δευτέρας (16.02.2026) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου σύμφωνα με το downdetector.
Πολλοί χρήστες παγκοσμίως αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, με μηνύματα σφάλματος όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση).
H εταιρεία δεν έχει εκδώσει ακόμα επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια ή την αποκατάσταση του προβλήματος.
