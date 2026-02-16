Αναδρομικά: Ποιοι πληρώνουν φόρο έως 27 Φεβρουαρίου και ποιοι τα δηλώνουν στην ΑΑΔΕ

Περιθώριο έως την Παρασκευή,27 Φεβρουαρίου 2026 έχουν οι υπόχρεοι για να εξοφλήσουν στην Εφορία τον φόρο αναδρομικών για τα φορολογικά έτη 2015-2023 και να μην κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Η προθεσμία αυτή αφορά στους μισθωτούς εργαζόμενους και στους συνταξιούχους που έλαβαν το 2024 τα αναδρομικά ποσά για το παραπάνω χρονικό διάστημα, που υπέβαλαν τη σχετική τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 και που τους έχει βεβαιωθεί από την ΑΑΔΕ ποσό φόρου άνω των 300 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του φόρου αναδρομικών με το ποσό που αναλογεί στον υπόχρεο αναγράφεται στο ειδοποιητήριο του, το οποίο είναι αναρτημένο στο taxisnet.

Το πρόστιμο και η προσαύξηση

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, πρόστιμο ύψους 100 ευρώ ανά τροποποιητική δήλωση για τα παραπάνω επιβάλλεται, όταν από τη νέα εκκαθάριση που έχει κάνει η ΑΑΔΕ στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα αναδρομικά προκύπτει διαφορά φόρου άνω των 100 ευρώ.

Και μια μηνιαία προσαύξηση της τάξεως σχεδόν 0,8% θα έχουν από τον Μάρτιο οι υπόχρεοι που έχουν υποβάλει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 την τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά που έλαβαν το 2024 για το παραπάνω διάστημα, τους έχει βεβαιωθεί ο αντίστοιχος φόρος αλλά δεν τον εξοφλήσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026. Επίσης επισημαίνεται πως οι εν λόγω φορολογούμενοι θα εξακολουθούν να χρωστούν το κεφάλαιο.

Αναδρομικά: Ποιοι θα πρέπει να τα δηλώσουν και να τα στείλουν στην ΑΑΔΕ

Ταυτόχρονα έως την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου υποχρεούνται ο ΕΦΚΑ, άλλοι ασφαλιστικοίΟργανισμοί και λοιποί εργοδοτικοί φορείς να στείλουν στην ΑΑΔΕ τις αναγραφόμενες βεβαιώσεις με τις αναδρομικές αποδοχές που εισπράχθηκαν το 2025 για παλαιότερα έτη από συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες. Ειδικότερα, αυτό αφορά μεταξύ άλλων:

Τα αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές.

Τα αναδρομικά ΕΚΑΣ.

Τα αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές.

Τα αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές.

Τα αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται.

Τα αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Τα αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%).

Τα αναδρομικά εισοδήματα κατώτερου πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κ.λπ.).

Τα αναδρομικά ποσά που αφορούν αμοιβές συμβολαίων αθλητών, προπονητών.

Τα αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται.

Τα αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Τα αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Τα αναδρομικά εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου.

Τα αναδρομικά εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους

Τα αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου αλλά και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.

Τα αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΔΦ μόνο στην αλλοδαπή.

Τα αναδρομικά εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε αναπήρους.

Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΔΥΠΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ.

Τα αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου.

Τα αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους.

Τα αναδρομικά επιδόματος παιδιού.

Τα αναδρομικά ποσά μερισματούχων Μετοχικών Ταμείων και Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που φορολογούνται στο έτος καταβολής.

Τα αναδρομικά αξιωματικών πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κ.λπ.).